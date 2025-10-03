Sotto l'asfalto un tessuto di lino intelligente: il futuro della manutenzione stradale

Il progetto europeo SenAD2 introduce un tessuto sensorizzato in lino e rame, integrato sotto l'asfalto, capace di rilevare microfessurazioni e degrado stradale in tempo reale. Grazie all'analisi AI, i dati permettono manutenzione predittiva, riducendo costi e disagi.

Le strade del futuro potrebbero diventare molto più intelligenti grazie a un tessuto innovativo nascosto sotto l'asfalto. È questa la visione del progetto SenAD2, coordinato dal Fraunhofer WKI con la collaborazione di vari partner tecnologici. Il risultato è un materiale bio-sensoriale in grado di monitorare costantemente lo stato della pavimentazione.

Il sistema si basa su un tessuto di lino intrecciato con un sottilissimo filo di rame conduttivo dal diametro inferiore a un millimetro. Durante la posa dell'asfalto, il telo viene steso lungo l'intera carreggiata e collegato a unità di misura posizionate ai margini della strada. Quando il traffico o le condizioni ambientali esercitano pressioni e deformazioni sul manto stradale, la resistenza elettrica del filo varia. Queste variazioni vengono registrate e trasformate in dati strutturali utili a rilevare microfessurazioni e segnali precoci di degrado.

La vera forza del progetto risiede però nell'integrazione con algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning. Questi analizzano le variazioni di resistenza, le mettono in relazione con il comportamento meccanico della pavimentazione e producono previsioni sull'evoluzione dei danni. I risultati vengono poi visualizzati su un cruscotto web interattivo, a disposizione degli enti gestori per pianificare interventi mirati e di tipo predittivo, riducendo costi e disagi per gli automobilisti.

La scelta dei materiali per il futuro dell'asfalto e delle strade

Dal punto di vista dei materiali, la scelta del lino non è casuale: oltre a essere sostenibile ed economico, garantisce robustezza e compatibilità con i processi di cantiere. Il filo conduttivo è integrato già in fase di tessitura, assicurando continuità elettrica e resistenza meccanica anche nelle fasi più critiche della posa. I rotoli, larghi circa 50 cm, risultano già idonei ai flussi operativi standard del settore stradale.

Rispetto alle pratiche tradizionali come i carotaggi, che sono distruttivi e richiedono l'interruzione del traffico, il nuovo approccio rappresenta un balzo in avanti significativo. Con il tessuto sensorizzato, infatti, il monitoraggio diventa diffuso e non invasivo, capace di coprire l'intera superficie della strada senza danneggiarla.

Attualmente il sistema è in fase dimostrativa: un tratto di strada in un'area industriale è stato equipaggiato con il tessuto su tutta la carreggiata. Qui i punti di misura registrano il passaggio dei veicoli, fornendo dati preziosi per validare la robustezza del materiale e l'accuratezza delle correlazioni tra resistenza elettrica e degrado strutturale.