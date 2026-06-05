Secondo quanto riportato congiuntamente da Roscosmos e dalla NASA sono stati sospesi i lavori di riparazione delle perdite del modulo russo PrK della Stazione Spaziale Internazionale. Non c'è pericolo per l'equipaggio.

Nella seconda metà del mese di maggio era emerso come la Stazione Spaziale Internazionale stesse continuando a disperdere aria nello Spazio a causa di alcune perdite presenti nel modulo russo PrK. Non si tratta di una novità considerando che i cosmonauti e il centro controllo missione avevano notato una diminuzione della pressione interna già nel 2019. Pur non trattandosi di un'emergenza, è una situazione da tenere costantemente monitorata e, nella migliore delle ipotesi, da risolvere fino alla dismissione della ISS tra il 2030 e il 2032.

I cosmonauti erano riusciti a riparare le perdite che affliggono la Stazione Spaziale Internazionale da diverso tempo alla fine dello scorso anno rendendo stabile la situazione. Nel corso dei mesi però le perdite di atmosfera erano riprese portando Roscosmos a scegliere di intervenire nuovamente. La vita degli astronauti e dei cosmonauti a bordo non era e non è in pericolo per quanto, come scritto sopra, sia una condizione non ottimale per il proseguo della missione sul lungo periodo.

Roscosmos ha sospeso i lavori di riparazione della Stazione Spaziale Internazionale

Nelle scorse ore i cosmonauti Sergey Kud-Sverchkov, Sergei Mikaev e Andrey Fedyaev avevano intrapreso delle operazioni di ispezione e, potenzialmente, di riparazione delle perdite del modulo Prk collegato al modulo Zvezda della Stazione Spaziale Internazionale (segmento russo), come programmato da qualche tempo.

A titolo cautelativo, la NASA indicato ai quattro membri dell'equipaggio della missione Crew-12 e all'astronauta Chris Williams di entrare nella navicella spaziale Crew Dragon, attraccata alla ISS, mentre la riparazione era in corso.

Come spiegato dalla portavoce della NASA, Bethany Stevens, "Roscosmos ha sospeso i lavori di riparazione strutturale di venerdì [ndr. oggi] all'interno del tunnel di trasferimento del modulo di servizio Zvezda, noto come PrK, mentre vengono valutate ulteriori misurazioni e dati". Considerando che la situazione all'interno della Stazione Spaziale Internazionale rimane relativamente stabile e senza pericoli immediati per l'equipaggio, gli astronauti sono potuti tornare alla loro vita di sempre all'interno dell'avamposto orbitale.

La NASA e Roscosmos collaboreranno ulteriormente per cercare di risolvere le perdite di atmosfera della ISS in maniera definitiva (o quantomeno fino alla fine della sua vita operativa). Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa russe, sono state individuate almeno due perdite e una è stata sigillata grazie a un composto bicomponente metallopolimerico ad alta resistenza, chiamato Hermetall-1.

Questi problemi strutturali potrebbero spingere la NASA e gli altri partner a terminare la vita operativa della ISS nel primo periodo utile (intorno al 2030) senza prolungarla fino al 2032. Questo però potrebbe mettere ulteriore pressione sulle società che stanno realizzando le stazioni spaziali commerciali che dovranno farsi trovare pronte quando ce ne sarà il bisogno.