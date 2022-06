Sony lavorerà a sistemi per le comunicazioni satellitari sfruttando i laser

Recentemente la NASA ha lanciato (grazie a SpaceX) un satellite dimostrativo che dovrebbe consentire di comunicare con la Terra a 200 Gbps attraverso un sistema ottico che sfrutta laser. Si tratta della possibilità di migliorare la quantità di dati inviabili e ricevibili dallo Spazio e sarà utile sia per le missioni spaziali scientifiche sia per le missioni commerciali superando i limiti della trasmissioni che sfruttano le onde radio. Sony ha annunciato di voler seguire questo trend con l'apertura di una nuova divisione.

Più precisamente sarà la filiale statunitense della società nipponica a occuparsi dello sviluppo grazie alla nuova realtà chiamata Sony Space Communications Corporation (o SSC). Considerando il crescente interesse nell'economia spaziale e grazie all'esperienza maturata nel corso degli anni nelle tecnologie satellitari il produttore potrebbe trarre giovamento sul lungo periodo da questa nuova idea.

Sony e i satelliti che comunicano attraverso i laser

Allo stato attuale le informazioni sono scarse a causa dell'annuncio così recente. Sappiamo però che la società avrà sede in California dove esistono già altri nomi legati al mondo dello Spazio (ed è presente la Vandenberg Air Force Base da dove vengono lanciate già ora missioni spaziali). Inoltre c'è da considerare che trovandosi nella zona della Silicon Valley la società nipponica potrà avere contatti diretti le realtà che si occupano di alta tecnologia.

Kyohei Iwamoto (Presidente di SSC) ha dichiarato che "attualmente ci sono circa 12 mila satelliti nello Spazio e il numero dovrebbe aumentare in futuro. Anche la quantità di dati utilizzati in orbita aumenta di anno in anno, ma la quantità di onde radio disponibili è limitata. I satelliti LEO (Low Earth Orbit) devono comunicare con il suolo, quindi è necessario un gran numero di strutture di comunicazione per le comunicazioni in tempo reale, il che è problematico perché questi satelliti devono passare direttamente su una stazione di terra per comunicare con essa. Inoltre, anche la necessità di licenze di frequenza per le onde radio e la necessità di un minor consumo energetico delle apparecchiature di comunicazione necessarie per i satelliti più piccoli, come i microsatelliti, sono questioni da affrontare".

Satellite dimostrativo dedicato alle fotografie ad alta risoluzione

Per questo Sony Space Communications Corporation si pone l'obiettivo di sviluppare dispositivi dedicati alla comunicazione ottica (via laser) per fornire servizi in particolare ai microsatelliti e alle aziende che lavorano con essi.

Come per la NASA, anche in questo caso si punta a migliorare la comunicazione, ridurre le dimensioni e il peso e ridurre i consumi. Inoltre la società nipponica penserà anche a sistemi di comunicazione ottica intersatellitare e non necessariamente con le stazioni di terra. Sony ha anche sottolineato che non dovendo richiedere licenze per la comunicazione ottica rispetto a quella radio, la loro implementazione sarà più rapida.

