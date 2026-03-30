Sony blocca le schede di memoria in Giappone a causa della crisi globale dei semiconduttori

Sony blocca le schede di memoria in Giappone a causa della crisi globale dei semiconduttori

Sony ha sospeso in Giappone gli ordini di molte schede SD e CFexpress a causa della carenza globale di memoria NAND. La domanda crescente, trainata dall'intelligenza artificiale, sta facendo aumentare i prezzi e riducendo le scorte

di pubblicata il , alle 10:41 nel canale Scienza e tecnologia
Sony
 

Sony ha annunciato la sospensione degli ordini per gran parte della sua gamma di schede di memoria in Giappone, a causa della crescente carenza globale di semiconduttori. La decisione, entrata in vigore il 27 marzo, riguarda sia i rivenditori autorizzati sia gli acquisti diretti tramite Sony Store, e al momento non è stata indicata una data per il ritorno alla normalità.

Nel dettaglio, lo stop colpisce quasi tutte le schede CFexpress e SD prodotte dall'azienda. Tra queste figurano le CFexpress Type A nei tagli da 240GB, 480GB, 960GB e 1.920GB, oltre alle Type B da 240GB e 480GB. Anche l'intera linea di schede SDXC e SDHC di fascia alta è coinvolta, incluse le serie TOUGH, SF-M e SF-E, con capacità comprese tra 64GB e 512GB.

Fanno eccezione solo pochi prodotti, come la CFexpress Type B da 960GB e alcune schede SD della serie base SF-UZ. Tuttavia, queste ultime rappresentano soluzioni entry-level e risultano già difficili da reperire in diversi mercati, limitandone l'impatto reale sulla disponibilità complessiva.

Le cause del problema secondo Sony

Secondo quanto comunicato da Sony, la causa principale è la "carenza globale di semiconduttori (memoria)", con particolare riferimento alla disponibilità di NAND flash. Questo tipo di memoria è oggi fortemente richiesto dai data center dedicati all'intelligenza artificiale, che stanno assorbendo una quota crescente della produzione globale, mettendo sotto pressione l'intera filiera.

I dati di mercato confermano la gravità della situazione: nel primo trimestre del 2026, i prezzi delle DRAM sono aumentati fino al 90-95% rispetto al trimestre precedente, mentre le NAND flash hanno registrato rialzi tra il 55% e il 60%. Una dinamica che sta influenzando non solo i grandi operatori, ma anche l'elettronica di consumo.

La scelta di Sony di bloccare completamente gli ordini, anziché limitarsi ad aumentare i prezzi o allungare i tempi di consegna, evidenzia la difficoltà nel reperire componenti essenziali. Si tratta di un segnale significativo, considerando che è una delle prime grandi aziende a prendere una misura così drastica.

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