Sono bastate solo 5 ore per insegnare a questo robot come giocare a tennis

Sono bastate solo 5 ore per insegnare a questo robot come giocare a tennis

Un team cinese ha svelato LATENT, un sistema che hai insegnato a un robot Unitree G1 a giocare a tennis. Il sistema adotta un approccio molto diverso rispetto al motion capture tradizionale: solo 5 ore di video che riprendono i movimenti di base, per poi lasciare che sia l'algoritmo a "studiare"

di pubblicata il , alle 18:15 nel canale Scienza e tecnologia
 

Un gruppo di ricercatori cinesi ha testato un nuovo approccio per insegnare ai robot a giocare a tennis attraverso un metodo che riduce drasticamente tempi e complessità delladdestramento. Il sistema, chiamato LATENT, punta su una combinazione di motion capture semplificato e apprendimento autonomo, con risultati concreti già nelle prime fasi sperimentali.

Nel contesto sportivo, replicare abilità umane richiede percezione precisa, riflessi rapidi e controllo motorio avanzato. Tuttavia, uno degli ostacoli principali per la robotica riguarda la riproduzione delle tecniche: le attuali soluzioni di motion capture faticano a gestire movimenti ampi e dinamici come quelli di una partita di tennis, oltre a non cogliere dettagli fondamentali come l'inclinazione del polso.

Il sistema LATENT affronta il problema in modo diverso. I ricercatori hanno raccolto circa cinque ore di dati di motion capture, limitandosi ai movimenti fondamentali: diritto, rovescio, spostamenti laterali e crossover. Questi dati, registrati in uno spazio ridotto rispetto a un campo regolamentare, hanno permesso di costruire una libreria di "motion spaces" ispirati al movimento umano.

Queste informazioni sono state poi integrate nel robot umanoide Unitree G1, una piattaforma già nota per applicazioni che spaziano dalla danza alle arti marziali, disponibile a un prezzo di partenza decisamente abbordabile per il settore: 13.500 dollari. Il sistema LATENT non impone schemi rigidi, ma fornisce al robot una base di movimenti, per poi lasciare che sia lalgoritmo a ottimizzare tempistiche, angoli e scelta delle azioni.

Gran parte delladdestramento avviene in simulazione, con velocità molto superiore rispetto al mondo reale. Questo consente al robot di testare rapidamente diverse strategie e adattarsi a situazioni variabili, come la traiettoria della pallina.

I risultati iniziali mostrano dati interessanti: il robot raggiunge circa il 90% di successo nei colpi di diritto e poco meno dell80% nei rovesci. Il movimento appare fluido e naturale, con una coordinazione che richiama quella di un giocatore umano, per quanto chiaramente rimanga distante dal contesto competitivo. Come si può vedere dal video, appare più come un allenamento di un giocatore amatoriale.

Lesperimento dimostra che un approccio basato su un dataset estremamente semplice, combinato con un modello di apprendimento, può accelerare lo sviluppo di robot capaci di operare in ambienti complessi e dinamici.

Naturalmente, lo sport rappresenta solo un terreno di prova, ma l'idea è riuscire a realizzare robot capaci di operare in ambienti reali, anche complessi. Con un dataset di centinaia o magari migliaia di ore, potenzialmente il robot potrebbe raggiungere una competenza umana, limitata esclusivamente dall'hardware.

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2 Commenti
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LL119 Marzo 2026, 18:46 #1
#SinnerE/OAlcarazRitiratevi!
Lexan19 Marzo 2026, 18:58 #2
Un ubriaco scommetto che è più fluido nei movimenti...

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