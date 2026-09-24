Sono 68.450 gli oggetti oltre i 10 centimetri che affollano l'orbita terrestre: l'allarme di ESA

L'Agenzia Spaziale Europea ha pubblicato la decima edizione del suo rapporto sull'ambiente orbitale e in dodici mesi il quadro è peggiorato di un ordine di grandezza, fra oltre 4.000 nuovi satelliti immessi nel 2025 e proiezioni di collisioni riviste al rialzo

Un solo numero riassume il lavoro dell'ESA: l'indice di salute dell'ambiente spaziale è schizzato da circa 4 a 50 nel giro di un anno. Space Environment Report 2026, uscito il 14 settembre con dati aggiornati a fine 2025, fotografa un deterioramento di un ordine di grandezza in dodici mesi, il salto più brusco mai registrato dalle dieci edizioni del documento.

Il censimento aiuta a inquadrare la scala del problema. Gli oggetti tracciati sopra i 10 centimetri sono 68.450, ai quali si sommano circa 1,5 milioni di frammenti fra 1 e 10 centimetri e 230 milioni di schegge millimetriche. Nel solo 2025 sono stati dispiegati oltre 4.000 payload in più di 300 lanci: dieci satelliti nuovi al giorno, contro tre oggetti intatti che rientrano quotidianamente in atmosfera.

Gli scienziati europei hanno ricalibrato al rialzo la popolazione futura dopo aver riesaminato la traiettoria delle grandi costellazioni, e il rapporto ammette senza giri di parole che gli approcci tradizionali di mitigazione mostrano i loro limiti applicati a un traffico di queste dimensioni. Pesa anche la scarsità di informazioni verificabili sui piani di dispiegamento e sulle strategie di fine vita dichiarate dagli operatori.

La finestra di simulazione è stata addirittura accorciata da 200 a 100 anni per ragioni di carico computazionale, eppure le curve restano più ripide di quelle dell'anno precedente. Nello scenario che estrapola i comportamenti attuali, con le costellazioni che rispettano almeno i tassi minimi di smaltimento post-missione, si arriva comunque a un ambiente instabile e a tassi di collisione in crescita esponenziale. È la definizione tecnica di ciò che il cinema ha popolarizzato come sindrome di Kessler.

Il traffico reale, misurato in manovre

Nel 2013 orbitavano attorno al pianeta circa mille satelliti operativi. Oggi il conteggio di CelesTrak sfiora i 17.000, di cui circa 11.000 appartenenti a Starlink, e altre migliaia sono già in cantiere fra Amazon e le costellazioni cinesi.

SpaceX gestisce questa massa con un traffico di correzioni impressionante. Nel periodo di rendicontazione chiuso a maggio 2026 l'azienda ha comunicato alla FCC quasi 35.000 manovre al mese, una ogni 75 secondi, contro le circa 500 mensili di cinque anni fa. Non sono altrettanti sfioramenti: la soglia di probabilità che fa scattare lo spostamento è stata portata a 3 su 10 milioni, mentre lo standard NASA si ferma a 1 su 10.000.

Le fasce più congestionate stanno fra 520 e 1.000 chilometri di quota, e uno studio del 2025 firmato da Hugh Lewis insieme allo stesso Donald Kessler indica che alcune bande hanno già superato la soglia di fuga collisionale. Lì un impatto serio genererebbe detriti più in fretta di quanto la gravità riesca a farli decadere. Restano poi gli stadi superiori abbandonati, grossi come autobus, concentrati attorno ai 840 e 975 chilometri, dove i frammenti sopravvivono per decenni o secoli. Il rapporto europeo ricorda che, anche azzerando i lanci da domani, la popolazione di detriti continuerebbe a crescere da sola.

Da queste stime mancano i data center orbitali, esclusi perché ancora in fase di preparazione: se quel modello di business dovesse reggere, sarebbe un moltiplicatore di tutt'altra portata. Elon Musk continua a liquidare la questione ricordando quanto sia vasto lo spazio rispetto alle dimensioni dei singoli satelliti, mentre Moriba Jah dell'Università del Texas ad Austin mette in conto la perdita di orbite intere e, entro il decennio, anche vittime umane.

Nessuno sostiene che il collasso arriva domani. Il costo di operare lassù, però, sale già adesso: software di prevenzione, personale dedicato, propellente bruciato per scansare fantasmi e finestre di lancio sempre più strette. L'ESA punta a chiudere il rubinetto dei detriti entro il 2030 con la Zero Debris Charter, un obiettivo che vale quanto vale l'adesione volontaria di chi quei satelliti li mette in orbita.