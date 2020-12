Sommozzatori trovano una macchina di cifratura Enigma nel Mar Baltico

Enigma fu uno dei sistemi più geniali realizzati dai nazisti per riuscire a comunicare senza che il nemico potesse capire cosa fosse scritto nei messaggi. L'apporto strategico di Enigma fu grandissimo e pur non essendo un'arma in senso stretto, rappresentò una "spina nel fianco" dell'esercito alleato.

Il recupero di Enigma dal Mar Baltico

Reuters ha riportato la notizia di sommozzatori tedeschi che si stavano immergendo nel Mar Baltico, al largo della Baia di Geltinger, hanno ritrovato un modello di Enigma quasi intatto. Considerando la rarità del dispositivo e la sua permanenza nell'acqua salata per lungo tempo, le condizioni di conservazione sono discrete.

Le prime ricostruzioni parlerebbero di un dispositivo che era a bordo di un sottomarino nazista affondato intorno al 1945. Inizialmente scambiata per una "semplice" macchina da scrivere, solo successivamente, grazie anche all'intervento di Florian Huber (archeologo) è arrivata la corretta identificazione.

Quando ormai mancava poco alla fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa, per cercare di rendere più complesse le operazioni di resa dei nazisti, venne dato l'ordine di affondare i sottomarini e di distruggere Enigma. In quella zona di mare dovrebbero essere affondati circa 200 sottomarini durante tutta la WWII.

Curioso è che il team di sommozzatori stava in realtà lavorando a un progetto del WWF per rimuovere le reti da pesca abbandonate dal fondo del mare. L'operazione aveva lo scopo di pulire i fondali ed evitare che gli animali potessero impigliarsi e morire. Si tratta quindi di un ritrovamento casuale.

Ora Enigma sarà visibile al Museum für Archäologie Schloss Gottorf (museo archeologico di Schleswig) nel nord della Germania, vicino al confine con la Danimarca. La macchina verrà messa in un bagno di acqua distillata così da fermare la corrosione dovuta all'acqua di mare. In futuro saranno svolti studi e un restauro conservativo e sarà anche possibile vederla pubblicamente. Tanto è l'interesse per questo genere di dispositivi che un modello (in migliore stato di conservazione) è stato venduto nel 2019 per oltre 100 mila euro a un'asta.