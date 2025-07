Sommergibili telecomandati e Starlink: dopo l'Italia, anche i narcos colombiani testano il traffico di droga del futuro

La marina militare colombiana ha intercettato al largo delle coste caraibiche un sommergibile telecomandato e privo di equipaggio, equipaggiato con un'antenna Starlink. Secondo le autorità, il veicolo non trasportava droga al momento del sequestro ma sarebbe stato impiegato per un test condotto da uno dei più potenti gruppi di narcotraffico del Paese: il Clan del Golfo (fonte: CBS).

L'unità, capace di navigare in modalità semiaffiorante, era dotata di un sistema di controllo remoto e poteva trasportare fino a 1,5 tonnellate di cocaina. Il comandante della marina, l'ammiraglio Juan Ricardo Rozo, ha sottolineato come l'utilizzo di sistemi senza pilota confermi il passaggio dei cartelli verso tecnologie più avanzate, difficili da rilevare via radar e operative anche in assenza di equipaggi umani.

Starlink, il noto sistema satellitare di comunicazione a bassa latenza, è stato installato a prua del veicolo in modo che il controllo remoto via satellite fosse possibile anche in mare aperto. Un filmato diffuso dalla marina mostra chiaramente la presenza dell'antenna. L'adozione di questa tecnologia consente di mantenere il contatto con i sommergibili in navigazione, oltre a rendere superflua la presenza di operatori a bordo e ridurre i rischi per i cartelli in caso di sequestro.

Secondo fonti della sicurezza occidentale, si tratta del primo caso documentato di narco-sub con drone nelle acque del Sud America. Un mezzo acquatico molto simile, del resto, era stato individuato proprio in Italia nel 2024 quando un'organizzazione criminale italo-albanese attiva nel traffico internazionale di droga è stata smantellata dai Carabinieri al termine dell'operazione "Car Wash". Questa era iniziata nel 2021 da controlli su alcuni autolavaggi collegati a piantagioni di marijuana. Il gruppo, con base logistica nel Torinese e ramificazioni in Albania, Ecuador, Belgio, Francia e Spagna, aveva collaudato un sommergibile radiocomandato per il trasporto della droga, ancora non operativo. Guidata da due fratelli albanesi, l'associazione contava su ingenti risorse economiche per reclutare manodopera tra Italia e Albania, incaricata di custodire, trasportare e spacciare la droga. Le indagini hanno portato al sequestro di oltre 204 kg di stupefacenti e a numerosi arresti tra Italia e Albania, su mandato della Direzione Distrettuale Antimafia di Torino.

In questi casi, l'utilizzo di droni elimina la necessità di reclutare equipaggi disposti ad affrontare viaggi pericolosi in condizioni estreme. Un drone dotato di Starlink o altri sistemi di comunicazione satellitare, infatti, può fare da ponte tra il sommergibile e i controllori a terra, e garantire connessione stabile anche in zone con scarsa copertura. Tra le altre cose, il drone può controllare visivamente l'ambiente circostante (presenza di navi, aerei, pattuglie costiere), scansionare aree portuali o punti di approdo prima di emergere o sbarcare la merce e trasmettere immagini o video in tempo reale a chi pilota il sommergibile da remoto.

Il fenomeno dei narco-sub è in forte crescita: nel solo 2024 sono stati intercettati numerosi veicoli semisommergibili tra Atlantico e Pacifico. Le autorità messicane hanno sequestrato 3,5 tonnellate di cocaina al largo della loro costa, mentre la polizia portoghese ha intercettato 6,5 tonnellate al largo delle Azzorre.