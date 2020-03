Snowden: 'Il controllo governativo nato per il coronavirus continuerà anche dopo'

Diversi governi in tutto il mondo stanno usando misure di sorveglianza eccezionali, spesso garantite dall'evoluzione tecnologica degli ultimi anni, per combattere l'epidemia di coronavirus. Ma, secondo Edward Snowden, il gioco non vale la candela e, una volta estratte dalla scatola pochissimi governi riusciranno a rimetterle dentro senza farsi domande.

Snowden, divenuto famoso per aver esposto sotto la luce del sole diversi segreti sulle metodiche di spionaggio degli Stati Uniti ha dichiarato durante un'intervista durante il Copenhagen International Documentary Film Festival che "le misure di emergenza passate tendono ad essere appiccicose". Snowden ha poi precisato: "L'emergenza viene espansa, poi le autorità iniziano ad abituarsi ad alcuni dei nuovi poteri. E infine i nuovi poteri iniziano a piacere".

Parecchi sostenitori delle misure più severe adottate da alcuni governi sostengono che le regole meno ferree non siano sufficienti durante una pandemia e che i rischi a lungo termine possano essere affrontati una volta contenuta l'epidemia. Ma una breve sospensione delle libertà civili può essere prorogata con facilità, e i sistemi di sicurezza adottati potrebbero trovare nuovi usi. Il rischio, secondo Snowden, è che i governi possono rendere permanenti le nuove regole di emergenza, sfruttandole in alcuni casi per reprimere il dissenso e l'opposizione politica.

Ad esempio negli USA si è considerato di monitorare tutti gli spostamenti dei cittadini attraverso la geolocalizzazione del proprio smartphone per seguire l'espansione dell'epidemia: un metodo estremamente efficace in tempi di crisi sanitaria, ma molto interessante anche per rintracciare terroristi o nemici del governo. Il problema è che viola la privacy di tutti gli altri.

Dall'affiorare dell'epidemia di COVID-19, l'Intelligenza Artificiale è diventata un fattore chiave per il contrasto della malattia. In Cina gli scanner termici installati nelle stazioni ferroviarie identificano i pazienti con febbre, mentre in Russia i sistemi di riconoscimento facciale individuano le persone che infrangono le regole di quarantena. Il coronavirus, inoltre, ha persino concesso alla controversa Clearview AI la possibilità di utilizzare la propria tecnologia di riconoscimento facciale per rintracciare i pazienti infetti.

L'IA consente di compiere analisi probabilistiche con una precisione straordinaria e una grandissima efficienza, tuttavia troppa efficienza può rappresentare una minaccia alla libertà. Una delle paure di Snowden in tal senso è legata ai sistemi di sicurezza e di sorveglianza che stanno iniziando a implementare l'Intelligenza Artificiale. L'ex "leaker" della CIA ha dichiarato: "Sanno già cosa stai guardando su Internet. Sanno già i luoghi in cui usi il tuo smartphone. Adesso sanno anche qual è la tua frequenza cardiaca. Cosa succederà quando inizieranno a mischiare tutti i dati e applicare l'Intelligenza Artificiale?"

È difficile trovare un equilibrio tra sicurezza e privacy, soprattutto durante una crisi sanitaria globale come quella che stiamo vivendo. Snowden non contesta la gravità della pandemia, ma minimizza un po' la situazione (contrastando i pareri di virologi ed epidemiologi) sostenendo che sia un problema che alla fine verrà risolto dai vaccini e dall'immunità di gregge. Le conseguenze delle misure che introduciamo oggi, tuttavia, saranno permanenti, secondo Snowden.

Ecco perché la tecnologia che implementiamo ora deve essere proporzionata a ciascuna fase dell'epidemia. L'apertura da parte dei governi e la consultazione del pubblico garantiranno le nuove leggi introdotte preservino i diritti umani fondamentali. Le misure draconiane possono essere tollerabili se ci consentono di superare le singole fasi della pandemia, ma dovremmo anche pensare al mondo in cui vogliamo vivere una volta che il coronavirus verrà battuto definitivamente.