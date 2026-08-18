Snapdragon X2 Elite Extreme domina i benchmark: supera Intel e AMD

I test di Signal65 mostrano un netto vantaggio dello Snapdragon X2 Elite Extreme su Intel Core Ultra X9 388H e AMD Ryzen AI 9 465. Qualcomm arriva all'83% in più in Geekbench 7 e all'87% nel rendering multi-thread

Lo Snapdragon X2 Elite Extreme continua a mostrare risultati particolarmente interessanti nei benchmark. Una serie di test condotti da Signal65 ha messo a confronto il processore Qualcomm con Intel Core Ultra X9 388H e AMD Ryzen AI 9 465, evidenziando differenze significative sia nelle prestazioni generali sia nei carichi legati all'intelligenza artificiale.

Il sistema basato sullo Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 utilizza 18 core Oryon, suddivisi tra 12 Oryon Prime e 6 Oryon Performance, con frequenza massima di 5 GHz. La piattaforma comprende inoltre una GPU Adreno X2-90, una NPU Hexagon da 80 TOPS e 48 GB di memoria LPDDR5X.

Il sistema Intel testato dispone invece di 16 core, una frequenza massima di 5,1 GHz, grafica Arc B390 e una NPU da 50 TOPS, accompagnate da 32 GB di LPDDR5X. La configurazione AMD utilizza 10 core Zen 5 e Zen 5c, raggiunge i 5 GHz, integra una Radeon 880M e una NPU XDNA 2 da 50 TOPS, anch'essa con 32 GB di LPDDR5X.

Every AI PC spec sheet lists a TOPS rating but what buyers actually get is measured performance. Signal65 tested three flagship retail laptops in AI workloads, plugged in and on battery.



What the data in this chart shows for the @Snapdragon X2 Elite Extreme:



? Nearly 2x the AI... pic.twitter.com/m2rb5i8UDp -- Signal65 (@Signal_65) August 17, 2026

I risultati dello Snapdragon X2 Elite Extreme

Nei risultati ottenuti da Signal65, lo Snapdragon arriva a essere fino al 53% più veloce dell'Intel Core Ultra X9 388H e fino all'83% più rapido dell'AMD Ryzen AI 9 465 in Geekbench 7. Nel rendering multi-thread di Cinebench 2026, il vantaggio raggiunge invece l'87% rispetto a entrambi i concorrenti.

Particolarmente rilevanti sono anche i risultati nei carichi di AI Computer Vision. La NPU Qualcomm avrebbe raggiunto prestazioni quasi doppie rispetto al sistema Intel e circa 2,4 volte quelle della piattaforma AMD nel test Procyon. Un altro risultato interessante riguarda i consumi. Il computer Snapdragon, utilizzato a batteria in modalità Balanced, avrebbe superato il sistema Intel collegato alla rete elettrica e impostato sulla modalità Best Performance in tutti i benchmark CPU e AI considerati.

Anche il rapporto tra costo e prestazioni appare favorevole a Qualcomm. I sistemi Snapdragon X2 Elite Extreme partono da circa 1.699 dollari, contro i 2.299 dollari del sistema Intel analizzato. Secondo Signal65, la soluzione Qualcomm arriverebbe a offrire circa il doppio delle prestazioni per dollaro, con un vantaggio che nell'AI potrebbe raggiungere 2,6 volte.