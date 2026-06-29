Smartwatch, auricolari e AI: così la tecnologia potrebbe cambiare il supporto alla salute mentale

UbiMyTherapist è un prototipo sviluppato dall'Università di Ottawa che sfrutta AI multimodale, wearable e un "digital twin" dell'utente per riconoscere segnali di disagio emotivo e offrire supporto personalizzato. Il sistema non sostituisce gli psicoterapeuti, ma punta ad ampliare l'accesso all'assistenza psicologica fuori dagli ambienti clinici.

Un assistente virtuale capace di comprendere quando una persona sta attraversando un momento di difficoltà emotiva senza attendere che sia lei a chiedere supporto. È questo l'obiettivo di UbiMyTherapist, un progetto sviluppato dai ricercatori dell'Università di Ottawa che punta a sfruttare l'intelligenza artificiale multimodale e i dati raccolti dai dispositivi indossabili per offrire un supporto psicologico personalizzato anche al di fuori degli ambienti clinici.

A differenza dei tradizionali chatbot dedicati alla salute mentale, che richiedono un'interazione esplicita da parte dell'utente, UbiMyTherapist è stato progettato per operare sia in modalità reattiva, rispondendo alle richieste dell'utente, sia in modalità proattiva, rilevando segnali di possibile disagio e suggerendo un intervento prima che venga formulata una richiesta di aiuto.

Il sistema è compatibile con dispositivi di largo consumo come smartwatch, smartphone ed earbud, dai quali acquisisce informazioni utili a stimare lo stato emotivo della persona. Tra i parametri presi in considerazione figurano la variabilità della frequenza cardiaca, le caratteristiche del tono della voce e persino il contenuto dei messaggi scritti, combinati per ottenere una valutazione contestuale dello stato psicologico dell'utente.

Uno degli elementi distintivi della piattaforma è la creazione di un cosiddetto "digital twin", ovvero un profilo digitale dinamico che viene costantemente aggiornato. Questo modello integra tre differenti categorie di informazioni: la storia clinica del paziente, comprese eventuali diagnosi e terapie farmacologiche, una base di conoscenze derivata dalla letteratura di psicologia clinica e i dati emotivi rilevati in tempo reale dai sensori e dalle interazioni dell'utente.

L'unione di queste informazioni consente al modello linguistico di generare risposte non soltanto coerenti con il contesto, ma anche maggiormente personalizzate e basate su criteri clinici, superando l'approccio più generico tipico dei comuni chatbot basati su LLM.

Secondo Karim Alghoul, docente presso la School of Electrical Engineering and Computer Science dell'Università di Ottawa e primo autore dello studio, l'obiettivo del progetto è fornire un supporto tempestivo, sicuro e personalizzato al benessere mentale anche quando il paziente si trova lontano dagli studi degli specialisti.

Il prototipo è stato sottoposto a una prima valutazione nella sua modalità reattiva coinvolgendo 24 partecipanti. Parallelamente, psicoterapeuti abilitati hanno esaminato la qualità terapeutica delle risposte generate dal sistema. Stando ai risultati presentati dai ricercatori, UbiMyTherapist ha ottenuto valutazioni particolarmente positive negli aspetti legati all'empatia e alla personalizzazione rispetto a configurazioni tradizionali basate su grandi modelli linguistici come ChatGPT.

I ricercatori sottolineano tuttavia che il progetto non nasce con l'intenzione di sostituire gli psicoterapeuti. L'obiettivo è piuttosto quello di estendere il supporto alla salute mentale oltre i confini delle strutture sanitarie, offrendo uno strumento aggiuntivo soprattutto a chi incontra ostacoli economici, geografici o sociali nell'accesso alle cure.

Le prossime fasi dello sviluppo prevedono l'integrazione di interventi realmente proattivi attivati quasi in tempo reale dai dati biometrici provenienti dagli smartwatch e una collaborazione più ampia con psicoterapeuti qualificati, così da mantenere il sistema allineato alle pratiche cliniche. Per il momento UbiMyTherapist rimane un progetto di ricerca, descritto in uno studio pubblicato su IEEE, e non è ancora destinato alla distribuzione come applicazione commerciale.