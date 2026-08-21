Singapore accende il primo rack server a neuroni umani: 20 kW per tenerli vivi

Singapore accende il primo rack server a neuroni umani: 20 kW per tenerli vivi

NUS Medicine, DayOne e Cortical Labs hanno mostrato a Singapore un rack di venti unità CL1 alimentate da neuroni umani coltivati da cellule staminali. La promessa è scalare l'AI con molta meno energia, ma nessuna cifra è stata pubblicata a sostegno.

di pubblicata il , alle 10:01 nel canale Scienza e tecnologia
 

Il 6 agosto NUS Medicine, l'operatore di data center DayOne e l'australiana Cortical Labs hanno mostrato a circa ottanta invitati un rack di venti unità CL1, i computer che eseguono calcolo su neuroni umani vivi. I partner lo descrivono come il primo rack server a integrazione biologica gestito in modo indipendente. Le cellule sono coltivate da staminali al Life Sciences Institute della National University of Singapore.

I partner motivano il progetto con l'elettricità: il calcolo biologico viene presentato come la strada per scalare la capacità di AI a una frazione della potenza che i server a silicio pretendono. A sostegno, però, l'annuncio non porta alcuna cifra. La specifica pubblicata da Cortical Labs assegna a una singola CL1 un assorbimento fra 850 e 1.000 watt, il che fa del rack di Singapore un apparato che arriva a 20 kilowatt.

Venti kilowatt sono una misura ordinaria, perché un rack convenzionale di data center si colloca nella stessa fascia. La differenza è che la corrente, in una macchina come la CL1, non alimenta il calcolo: alimenta incubatori, pompe e controllo della temperatura, tutto ciò che impedisce alle cellule di morire. Il consumo misura la sopravvivenza della coltura invece della sua attività.

Le cifre spettacolari del settore riguardano i neuroni: la svizzera FinalSpark, che da Vevey gestisce una piattaforma remota di sedici organoidi cerebrali, dichiara per i propri processori biologici un consumo circa un milione di volte inferiore a quello dei chip digitali.

L'Europa insegue lo stesso obiettivo restando nel silicio. Nei Paesi Bassi sta prendendo forma un polo di calcolo neuromorfico costruito attorno a chip che imitano il comportamento dei neuroni senza doverli nutrire. Cortical Labs, dal canto suo, punta ai clienti più che alle pubblicazioni: il fondatore Hon Weng Chong sostiene che il prototipo "sposta la conversazione dalla ricerca all'applicazione commerciale", e indica come terreni la scoperta di farmaci, la robotica umanoide, la cybersecurity e il rilevamento delle frodi.

Il sistema di supporto vitale della CL1 mantiene i neuroni vitali fino a sei mesi, una scadenza di manutenzione che nessun rack di silicio deve mettere a calendario. Il numero che chiuderebbe la questione è il consumo per unità di lavoro utile, che al momento non risulta pubblicato da nessuno.

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4 Commenti
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jepessen21 Agosto 2026, 10:23 #1
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popye21 Agosto 2026, 10:28 #2
da quanto ho capito per ora il sistema è stato realizzato per tenere vivi i neuroni...ma poi mi domando il tutto è sempre perfettamente sigillato e sterile? perché se entra un batterio o un virus nel sistema cosa succede poi?
aqua8421 Agosto 2026, 10:51 #3
Originariamente inviato da: popye
da quanto ho capito per ora il sistema è stato realizzato per tenere vivi i neuroni...ma poi mi domando il tutto è sempre perfettamente sigillato e sterile? perché se entra un batterio o un virus nel sistema cosa succede poi?


Probabilmente come succede già ora con noi, ci vorrà un antivirus/vaccino
supertigrotto21 Agosto 2026, 10:59 #4
Dopo la fuga dei cervelli.....la compravendita di neuroni!

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