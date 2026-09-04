Sierra Space annuncia di aver trovato carichi utili per lo spazioplano Dream Chaser, rimangono dubbi sulla sostenibilità

Gli spazioplani operativi attualmente sono pochi e per lo più di dimensioni ridotte in quanto legati a test militari in orbita terrestre. Le unità attive sono Boeing X-37B, CASC Shenlong e Virgin Galactic VSS (anche se in questo caso non è orbitale e, per convenzione internazionale non è neanche "strettamente" spaziale). In un prossimo futuro potrebbero arrivare altri modelli e il primo a debuttare potrebbe essere lo spazioplano Dream Chaser di Sierra Space.

La società statunitense sta proseguendo con i test, anche se rimangono forti dubbi sulla sostenibilità economica di lungo periodo di questo progetto che è in forte ritardo e con un mercato sempre più esiguo. Negli scorsi mesi Sierra Space aveva annunciato di aver completato il test acustico dello spazioplano Dream Chaser Tenacity, il primo che dovrebbe essere lanciato.

Dopo mesi di silenzio, Sierra Space ha annunciato di aver selezionato i carichi utili che saranno a bordo dello spazioplano durante la prima missione. Nel comunicato si legge come a bordo di Tenacity ci saranno carichi utili dedicati alla sicurezza nazionale e per clienti commerciali. A causa della criticità del progetto la NASA ha scelto di non far attraccare Dream Chaser alla Stazione Spaziale Internazionale, la prima missione sarà quindi di volo libero orbitale così da ridurre i rischi.

Dan Jablonsky (CEO di Sierra Space) ha dichiarato "poiché il dominio spaziale è diventato sempre più conteso, Dream Chaser si è evoluto esattamente in ciò di cui l'America ha bisogno, una capacità nazionale strategica costruita sull'innovazione commerciale e sugli investimenti. Stiamo stabilendo un nuovo modello operativo in cui la stessa piattaforma serve i clienti della sicurezza nazionale, civili e commerciali in un'unica missione. Non stiamo parlando solo dell'economia spaziale multiuso, la stiamo mettendo in pratica".

Sierra Space non ha dichiarato quanti saranno né quali saranno i carichi utili a bordo. Ancora più importante è che non è stata rivelata la data di lancio, anche approssimativa. Sembra improbabile che la società possa lanciare Tenacity entro l'anno mentre rimane possibile lo riesca a fare entro la prima metà del prossimo anno.

Dream Chaser ha una lunghezza di 9 metri, circa un quarto dell'orbiter dello Space Shuttle. Il volume pressurizzato è pari a 33 m³ se si considerano sia lo spazioplano che il modulo di servizio. Come per gli altri spazioplani, anche quello di Dream Chaser può atterrare su una pista per aeroplani che supporti i Boeing 737 permettendo di gestire anche carichi utili fragili. Durante la prima missione, Tenacity decollerà dal Kennedy Space Center in Florida per condurre una missione orbitale di più giorni per poi rientrare sulla Terra e atterrare alla base spaziale di Vandenberg in California.