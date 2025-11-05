Shenzhou-21: esperimenti sui topi in orbita e installato un forno ventilato per cucinare sulla stazione spaziale cinese

Con la missione Shenzhou-21 (arrivata sulla CSS alla fine di ottobre) è stato possibile installare un nuovo forno ventilato per cucinare anche nello Spazio quasi come a casa. Inoltre sono presenti quattro topi, oggetto di una sperimentazione.

Non solo problemi nello Spazio (come quelli alla navicella della missione Shenzhou-20 che ha posticipato il rientro) ma anche momenti per esperimenti scientifici e la possibilità di sperimentare pietanze cucinate quasi come sulla Terra, ma a bordo della stazione spaziale Tiangong. Grazie alla missione Shenzhou-21, lanciata a fine ottobre, gli astronauti cinesi ora hanno a disposizione un nuovo forno ventilato specificatamente pensato per lavorare nello Spazio (in ambienti chiusi).

The China Space Station got an oven, brought up by Shenzhou-21 https://t.co/0ojtnyFcdW pic.twitter.com/ks8D6NdO8f  China 'N Asia Spaceflight 🚀𝕏 🛰️ (@CNSpaceflight) November 4, 2025

Può sembrare una "cosa da niente" ma rendere più confortevole la vita a bordo di una stazione spaziale, nella quale si dovrà stare per mesi, è un aspetto attentamente valutato da parte delle agenzie spaziali (anche in vista dei viaggi verso destinazioni più lontane, come la Luna o Marte). Un esempio è il caffè disponibile sulla ISS o la possibilità per gli astronauti di scegliere un pasto di loro gradimento all'interno del menù.

Il forno ventilato nello Spazio con Shenzhou-21

Nel caso di Shenzhou-21, grazie al nuovo forno ventilato è stato possibile gustare piatti come ali di pollo e una bistecca insieme ai colleghi di Shenzhou-20. C'erano diverse sfide da portare a termine prima di realizzare questo nuovo elettrodomestico spaziale, come spiegato da Xuan Yong (ricercatore del China Astronaut Research and Training Center).

Secondo quanto scritto da Xuan Yong "abbiamo utilizzato la catalisi ad alta temperatura e le tecnologie di filtrazione multistrato per consentire la cottura senza fumo. Date le condizioni speciali in orbita, abbiamo fatto in modo che il forno ad aria calda sia completamente affidabile e sicuro. Ogni parte del forno che gli astronauti potrebbero toccare rimane fresca per prevenire ustioni".

Il forno spaziale ha un sistema integrato per aspirare i fumi (potenzialmente pericolosi in un ambiente chiuso) e non farli disperdere nell'ambiente esterno. Solitamente gli astronauti sono abituati a utilizzare acqua calda o soluzioni come un piccolo forno elettrico a convezione (più simile a un tostapane). Il cibo è all'interno di sacchetti studiati appositamente e può essere scaldato.

Si tratta quindi di soluzioni differenti e con risultati differenti rispetto al nuovo forno ventilato cinese. Stando a quanto riportato sono presenti una vaschetta per raccogliere i residui, una rete riscaldante, una teglia e un cestello che ruota. Questi meccanismi sono necessari per permettere la cottura anche in assenza di peso con il cibo che può fluttuare.

La temperatura massima disponibile è pari a 190°C, a sufficienza per cuocere diverse pietanze. Come per i forni casalinghi, anche qui abbiamo dei programmi preimpostati per cuocere alla perfezione mais, ali di pollo ma anche torte. Un esempio è Wu Fei che ha cotto delle ali di pollo marinate in circa 28 minuti oppure una bistecca al pepe nero (utilizzando carne tipica delle regioni della Mongolia da dove provengono alcuni dei taikonauti).

Shenzhou-21 e i quattro topi

A bordo della navicella della missione Shenzhou-21 non erano presenti solamente i tre astronauti cinesi, ma anche quattro topolini (due maschi e due femmine) che saranno oggetto di sperimentazione. Non si tratta di una novità assoluta, tanto che Roscosmos ha eseguito un esperimento simile con Bion-M2.

I topi sono stati trasportati in appositi contenitori e, una volta che le teche sono state collegate all'elettricità fornita dalla stazione spaziale cinese Tiangong, è stato possibile mantenere la temperatura stabile a 26°C. I roditori hanno un ambiente chiuso e sono alimentati regolarmente con le prime ore nello Spazio che non sembrano averli provati (utilizzando anche le tane messe loro a disposizione).

Sulla CSS sono stati ospitati altri animali in passato, come i pesci zebra (Danio rerio) ma l'utilizzo di topi permette di perfezionare gli esperimenti scientifici per via della somiglianza genetica con gli esseri umani. Huang Kun (della CAS) ha dichiarato che "questi tratti li rendono ideali per studiare i processi fisiologici e patologici, così come la crescita, lo sviluppo e la riproduzione degli organismi viventi nello Spazio".

Questi esemplari sono stati selezionati dopo una serie di test che comprendeva la capacità di resistere alla cinetosi, la compatibilità comportamentale e la forma fisica. La durata del test sarà limitata in quanto torneranno sulla Terra con Shenzhou-20 e quindi resteranno nello Spazio solo pochi giorni. Si tratta però di un passaggio importante prima di esperimenti più complessi.