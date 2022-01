Separati tutti gli strati della schermatura del telescopio spaziale James Webb

Momento storico per la missione del telescopio spaziale James Webb! La procedura per tendere i cinque strati della schermatura solare inferiore è stata completata con successo, come raccontato in diretta dalla NASA in questi minuti. Per capirne l'importanza si può riportare la frase che recita "con il tensionamento completo di tutti e cinque gli strati della schermatura, circa il 75% dei nostri 344 singoli punti di fallimento sono stati superati".

Si tratta di aver superato uno di punti critici della missione. Questo ci porta sempre più vicini al raggiungimento della completa apertura della struttura del JWST. Certo, siamo ancora lontani mesi dalla possibilità di vedere la prima immagine registrata dal telescopio spaziale. Tutti gli appassionati, gli ingegneri e gli scienziati ora possono tirare un (piccolo) sospiro di sollievo.

Completato il tensionamento della schermatura del telescopio spaziale James Webb

Come abbiamo avuto modo di scrivere questa mattina, la procedura sembrava potesse essere in ritardo rispetto alla roadmap. La motivazione è da ricercarsi nella scelta degli ingegneri di cercare di capire come si comporta il JWST nello Spazio rispetto a quanto si era appreso durante i test a terra. Risolti un paio di inconvenienti (niente di grave), il team della NASA ha iniziato la procedura di tensionamento.

Prima si è pensato allo strato diretto verso il Sole (il più spesso). Il tensionamento è iniziato alle 16:00 di ieri e concluso alle 21:48, ora italiana. Quando sembrava potesse esserci una pausa, invece gli ingegneri hanno proseguito con il secondo e il terzo strato della schermatura solare. La procedura per il secondo strato è iniziata alle 22:09 mentre per il terzo è iniziata alle 23:48.

Nella giornata di oggi invece si è puntato a tendere il quarto e il quinto strato. Si tratta degli strati più vicini ai rilevatori e più lontani dal Sole, oltre che con superficie leggermente inferiore. La procedura per il quarto strato è iniziata alle 16:00 ora italiana e dovrebbe essere durata fino alle 16:23. La procedura per il quinto strato è iniziata alle 17:10 e ora è stata dichiarata conclusa intorno alle 17:59. La schermatura solare del telescopio spaziale James Webb è quindi completamente distesa e gli strati sono stati separati correttamente. Questo evita che il calore possa trasmettersi per conduzione da uno strato all'altro andando a disturbare i sensibili rilevatori superiori.

Il prossimo passaggio riguarderà invece l'apertura dello specchio secondario del telescopio spaziale James Webb (che si trova di fronte a quello iconico dorato con sezioni esagonali). Si inizierà quindi a "lavorare" sulla sezione superiore che porterà alla completa apertura del telescopio spaziale. Attualmente il JWST si trova a oltre 917 mila chilometri dalla Terra e ha completato il 63,4% del suo viaggio verso il punto di Lagrange L2 con una velocità di 0,51 km/s.

