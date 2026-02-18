'Se lavori al PC sei a rischio': la previsione shock su uffici vuoti e lauree svalutate

L'imprenditore Andrew Yang prevede che l'intelligenza artificiale eliminerà milioni di posti di lavoro impiegatizi entro 12-18 mesi. L'automazione ridurrà organici e salari, con effetti a catena su servizi, università e immobili.

L'intelligenza artificiale generativa e i nuovi strumenti di automazione aziendale potrebbero innescare, nel giro di 12-18 mesi, una drastica riduzione dei posti di lavoro impiegatizi. È la previsione formulata da Andrew Yang, fondatore del Forward Party ed ex candidato alle presidenziali USA, che da anni richiama l'attenzione sull'impatto dell'automazione sul mercato del lavoro. La sua posizione fa eco a quella di Mustafa Suleyman, responsabile della divisione AI di Microsoft, espressa la scorsa settimana.

Secondo Yang, l'attuale ondata di integrazione dell'AI nei processi aziendali non si limiterà a migliorare la produttività, ma porterà a un ridimensionamento strutturale degli organici. I ruoli maggiormente esposti sarebbero quelli legati all'elaborazione e alla gestione di informazioni: manager di livello intermedio, addetti ai call center, professionisti del marketing, sviluppatori software, analisti finanziari e, più in generale, chi svolge attività prevalentemente al computer.





La diffusione di strumenti avanzati - inclusi modelli linguistici e plug-in verticali per ambiti legali, finanziari e marketing - consente già oggi di automatizzare non solo la raccolta e l'analisi dei dati, ma anche la produzione di report e, in alcuni casi, il supporto decisionale. Attività che fino a poco tempo fa richiedevano giorni di lavoro umano possono ora essere completate in pochi minuti.

Yang descrive questo passaggio come una compressione delle funzioni aziendali: grandi organizzazioni potrebbero operare con un numero significativamente inferiore di dipendenti, affiancando pochi profili chiave a sistemi AI capaci di coprire mansioni prima distribuite su interi team.

Un elemento centrale nella sua analisi riguarda il comportamento delle aziende quotate. In un contesto in cui i mercati finanziari premiano l'efficienza e la riduzione dei costi, il taglio del personale potrebbe trasformarsi in un vantaggio competitivo. Se un'impresa riduce l'organico grazie all'AI migliorando i margini, i concorrenti potrebbero sentirsi spinti a fare lo stesso per non essere penalizzati dagli investitori.

Alcune aziende hanno già collegato pubblicamente piani di ristrutturazione a strategie "AI-first". Allo stesso tempo, non mancano osservatori che ritengono l'intelligenza artificiale talvolta utilizzata come giustificazione per tagli motivati anche da incertezze macroeconomiche.

Nella visione di Yang, l'effetto non si limiterebbe ai lavoratori direttamente colpiti. Una riduzione consistente dei redditi da lavoro impiegatizio avrebbe ricadute sull'economia locale: meno persone in ufficio significa meno domanda per servizi collegati, dalla ristorazione ai servizi alla persona. La contrazione della spesa potrebbe estendersi a settori non tecnologici, innescando un rallentamento più ampio.

Sul piano immobiliare e urbano, una diminuzione strutturale della presenza in ufficio aggraverebbe la pressione già osservata dopo la pandemia su distretti direzionali e parchi uffici, con possibili ripercussioni sui bilanci municipali legati alle entrate fiscali immobiliari.

Un altro punto critico riguarda l'istruzione superiore. Se una parte crescente delle mansioni "da laurea" venisse automatizzata, il premio salariale associato a determinati titoli di studio potrebbe ridursi. Yang ipotizza un aumento della sottoccupazione tra i neolaureati e una crescente difficoltà di accesso a posizioni coerenti con il percorso accademico, con potenziali conseguenze sulla sostenibilità economica di alcune scuole "non di élite".

Le previsioni di Yang si inseriscono in un dibattito più ampio che divide leader tecnologici e ricercatori. Da un lato, figure come Elon Musk e Demis Hassabis hanno prospettato scenari di abbondanza e forte crescita della produttività grazie all'AI. Dall'altro, dirigenti come Dario Amodei hanno invitato a prepararsi a significativi sconvolgimenti nel lavoro impiegatizio.

Resta da capire se la trasformazione sarà graduale o concentrata in un arco temporale ristretto, come ipotizzato dall'ex candidato alle presidenziali USA. Molto dipenderà dalla velocità di adozione nelle imprese, dall'evoluzione normativa e dalla capacità del sistema economico di creare nuove professionalità in grado di assorbire la forza lavoro in esubero.