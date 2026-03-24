Scoperto un secondo esopianeta nel giovane sistema solare WISPIT 2 grazie al Very Large Telescope

Grazie al Very Large Telescope di ESO è stato scoperto un secondo esopianeta, chiamato WISPIT 2c, nel giovane sistema solare WISPIT 2. Un'interessante novità per comprendere come si è evoluto il nostro Sistema Solare.

Continuano le scoperte legate a nuovi sistemi planetari nell'Universo. Gli scienziati stanno cercando di scoprire e caratterizzare il maggior numero di esopianeti grazie a strumenti via via sempre più potenti. Una delle ultime novità riguarda il sistema solare dove è presente la giovane stella WISPIT 2. Questo sistema era già noto per avere almeno un esopianeta in formazione, oltre a un grande disco di gas e polveri.

Grazie al Very Large Telescope di ESO è stato possibile confermare la presenza di un secondo esopianeta in WISPIT 2 che orbita attorno alla giovane stella. Questa informazione è importante perché permette di comprendere i meccanismi di formazione planetaria e a come potrebbe aver avuto origine il nostro stesso Sistema Solare. Le informazioni complete sono state inserite nello studio dal titolo Direct spectroscopic confirmation of the young embedded proto-planet WISPIT 2c pubblicato su The Astrophysical Journal Letters.

Il sistema solare WISPIT 2 e il secondo esopianeta

Secondo quanto riportato, questo rappresenta il secondo caso documentato di osservazione diretta di due esopianeti in formazione attorno alla propria stella. Come scritto sopra, il sistema presenta un disco di gas e polveri grazie al quale i pianeti prendono forma, accumulando materiale fino a raggiungere dimensioni sempre maggiori divenendo poi osservabili.

Chloe Lawlor (dottoranda dell'Università di Galway) ha dichiarato "WISPIT 2 è la migliore veduta sul nostro passato che abbiamo avuto finora". Rispetto all'altro sistema simile (chiamato PDS 70) a rendere questo sistema planetario particolarmente interessante è la struttura del disco che lo circonda. WISPIT 2 ha infatti un disco estremamente esteso, caratterizzato da spazi che sembrano ormai "ripuliti" e anelli ben definiti. Queste strutture suggeriscono che altri pianeti potrebbero essere in fase di formazione, in attesa di essere individuati.

Christian Ginski (dell'Università di Galway) ha aggiunto alle dichiarazioni della collega che "WISPIT 2 ci offre un laboratorio fondamentale non solo per osservare la formazione di un singolo pianeta, ma di un intero sistema planetario". Il primo esopianeta del sistema, chiamato WISPIT 2b, era stato scoperto lo scorso anno. Si tratta di un gigante gassoso con una massa quasi cinque volte superiore a quella di Giove. La sua orbita è a una distanza dalla stella pari a circa 60 volte quella che c'è tra la Terra e il Sole.

Il secondo esopianeta identificato, WISPIT 2c è quattro volte più vicino alla stella rispetto all'altro e possiede una massa doppia. Entrambi i corpi celesti ricordano i giganti gassosi del Sistema Solare esterno, come Giove e Saturno. Per riuscire ad avere un'immagine diretta degli oggetti sono stati impiegati gli strumenti SPHERE e GRAVITY+ che si trovano rispettivamente sul Very Large Telescope e sull'interferometro del VLT.

Gli scienziati non si fermeranno qui. Infatti all'interno del disco protoplanetario si possono osservare alcuni spazi vuoti. Una, di dimensioni ridotte rispetto a quelle che ospitano i due esopianeti scoperti, è più piccola e potrebbe celare un terzo esopianeta con una massa simile a quella di Saturno, che deve essere ancora scoperto.

In futuro la ricerca e l'analisi di sistemi planetari come WISPIT 2 sarà ulteriormente migliorata grazie all'entrata in funzione dell'Extremely Large Telescope dell'ESO (attualmente in costruzione). Grazie a migliori prestazioni rispetto a VLT potrebbe avere una risoluzione ottimale per scoprire anche esopianeti più piccoli e sfuggenti.