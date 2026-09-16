Scoperti 84 corpi cosmici anomali: cosa sono le sorgenti a raggi X ipersoffice

Il telescopio spaziale Chandra della NASA ha individuato in sei galassie una nuova classe di sistemi binari compatti battezzati sorgenti a raggi X ipersoffice, caratterizzati da deboli emissioni X e un'intensa radiazione ultravioletta

Chandra X-ray Observatory della NASA ha individuato 84 oggetti anomali distribuiti all'interno di sei galassie differenti, delineando un comportamento astrofisico mai documentato in precedenza. I dati mostrano sistemi binari compatti intenti a sottrarre materia alle stelle compagne, e permettono di processare la massa accumulata attraverso dinamiche che generano emissioni ad altissima energia sul canale ultravioletto e quasi impercettibili sul fronte dei raggi X.

Il gruppo di ricerca guidato da Mustafa Muhibullah della University of Alabama ha analizzato sia galassie ellittiche sia strutture a spirale, tra cui la galassia di Andromeda (M31) e la Galassia Girandola (M101). Solitamente, i resti stellari ad alta densità come buchi neri, stelle di neutroni e nane bianche esercitano un'attrazione gravitazionale tale da riscaldare il gas catturato a temperature estreme, producendo un flusso costante di raggi X ad alta energia.

Nel caso delle sorgenti a raggi X ipersoffice, la firma spettrale risulta completamente ribaltata. Le cosiddette 'hypersoft X-ray sources' sono, di fatto, una nuova classe di oggetti astronomici che emettono raggi X estremamente deboli e a bassissima energia, ma probabilmente producono grandi quantità di radiazione ultravioletta; si ritiene che siano sistemi binari contenenti un buco nero, una stella di neutroni o una nana bianca che accresce materia da una stella compagna, con proprietà osservative diverse da qualsiasi altra sorgente X conosciuta.

L'energia prodotta dal processo di accrescimento si concentra quasi interamente nello spettro ultravioletto, lasciando sui detector a raggi X soltanto un debole fenomeno di sbordamento energetico. La ricerca, pubblicata sulla rivista Nature Astronomy, colloca questi corpi in un regime di accrescimento a bassa intensità finora sfuggito ai modelli teorici.

L'ostacolo del mezzo interstellare e la popolazione nascosta nella Via Lattea

L'identificazione di queste strutture all'interno della Via Lattea presenta un limite d'osservazione fisico legato alla composizione della nostra galassia. Il mezzo interstellare, composto da idrogeno e elio, assorbe in modo massiccio la radiazione ultravioletta lungo il piano galattico, schermando la vista dei telescopi orbitali e terrestri.

Questa barriera naturale spiega la totale assenza di rilevamenti diretti all'interno dei nostri confini galattici. Gli scienziati ipotizzano che una vasta popolazione di binarie compatte ipersoffici sia attualmente celata dalla polvere e dai gas della Via Lattea, con implicazioni dirette sulla comprensione dei processi di evoluzione stellare e sul bilancio energetico galattico.

I rilievi ottenuti con Chandra mettono in discussione la completezza delle attuali mappature cosmiche basate unicamente sulle sorgenti X ad alta energia. L'esistenza di questi sistemi dimostra che il fenomeno dell'accrescimento di materia possiede varianti meno estreme ma numericamente rilevanti, destinate a modificare le strategie d'osservazione dell'astrofisica moderna.