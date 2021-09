Scoperte e chiuse oltre 500 mining farm illegali di Bitcoin in Kirghizistan

Secondo la notizia, il Kirghizistan ha chiuso oltre 500 farm illegali di criptovalute. Ha riferirlo è il Comitato di Stato del Kirghizistan per la sicurezza nazionale (SCNS) dato che i minatori causavano forti carenze di energia. L'SNCS del Kirghizistan conduce operazioni antiterrorismo e si occupa di combattere la criminalità organizzata del Paese.

"Sono state scoperte più di 500 mining farm collegate illegalmente alle reti elettriche. Va notato che le miniere comportano successivamente una carenza di elettricità generata, poiché un set di apparecchiature consuma circa 1.500-3.000 kilowatt all'ora", ha affermato il Comitato di Stato per la sicurezza nazionale.

Non sappiamo con precisione come operavano queste mining farm, ASIC o PC? Quanto erano grandi? Sono al momento notizie che non sono state riportate. Quella delle mining farm è un grande problema, e molti Paesi stanno prendendo decisioni sempre più restrittive sulla questione. Una su tutte la Cina, che dopo averne chiuse la quasi totalità, continua a tenere sotto controllo la situazione con controlli a tappeto anche nelle università.

Anche la Germania sembra acquistare un ruolo sempre più principale nel mondo delle crypto, con Berlino già considerata tra le capitali del Bitcoin. Anche in El Salvador, dove il Bitcoin è diventato valuta a corso legale, non sembra aver convinto i cittadini che hanno preso d'assalto e infuocato un distributore di crypto.

