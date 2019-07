Scie chimiche: quelle degli aerei farebbero ''male'' al Pianeta. Parola dell'Agenzia spaziale tedesca

Gli aerei rilasciano delle scie che possono nuocere al Pianeta. L'affermazione arriva non tanto da utenti "complottisti" ma da l'autorevole Istituto di Fisica atmosferica dell'Agenzia spaziale tedesca la quale però non conforta le teorie sulle scie chimiche viste a favore delle lobby dei poteri forti ma solo nei confronti del clima e di un peggioramento dello stesso dovuto al riscaldamento globale. Una complessa problematica scaturita da molteplici fattori tra cui appunto anche il rilascio delle emissioni di CO2 da parte dei dispositivi di aviazione.

Aerei: l'inquinamento che fa male al Pianeta

Sappiamo bene come le scie che si possono osservare durante il volo di un aereo dalla Terra sono delle vere e proprie scie di condensazione. Cioè il vapore acqueo nell'atmosfera che tende a condensarsi con le particelle di fuliggine fuoriuscite dagli scarichi che congelandosi tendono a rilasciare appunto quella scia visibile. Secondo uno studio queste particelle andrebbero ad intrappolare il calore riscaldando l'atmosfera e creando un effetto addirittura maggiore della produzione di anidride carbonica prodotto appunto agli stessi aeromobili.

Ebbene questa situazione, secondo nuovi studi, si potrebbe moltiplicare entro il 2050 permettendo dunque di creare un effetto serra ancora maggiore. Effettivamente calcolando l'aumento in cielo degli aerei in futuro, a causa di una maggiore necessità da parte degli utenti, porterebbe facilmente nel giro di soli 30 anni ad un aumento delle scie di condensazione pari a tre volte quelle di adesso con conseguenze drastiche per l'ambiente e dunque per il riscaldamento globale.

L'incertezza la fa da padrona

Molti analisti però contrattaccano lo studio dichiarando come gli effetti delle scie di condensazione non siano poi così duraturi come quelli dell'anidride carbonica. Secondo Dadid Lee, della Manchester Metropolitan University, è vero che le scie di condensazione risultano molto più dannose dell'inquinamento diretto dell'aereo ma di fatto il loro effetto è di breve durata e l'impatto sul clima di tale gas serra risulta di minore impatto. Di fatto è fondamentale focalizzare l'attenzione sulle emissioni prodotte proprio dal traffico aereo che continuano ad aumentare e che possono realmente creare problemi seri al Pianeta.

Inutile ribadire anche il fatto che lo studio non vuole in nessun modo puntare il diro sulle scie chimiche fautrici di cambiamenti climatici. Qui si parla di scie di condensazione dei normali aerei di linea. Proprio sulle credenze di queste false teorie il Comitato Italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze (CICAP) ha stilato un'archivio proprio sul complotto delle scie chimiche.