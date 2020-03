Satellite Streak Watcher: la NASA cerca di capire l'impatto di Starlink, grazie agli utenti

In passato abbiamo scritto diverse volte del progetto SpaceX Starlink e anche di alcune problematiche e critiche che si stanno inevitabilmente creando. Per affrontare il problema è stato lanciato il progetto Satellite Streak Watcher realizzato dalla NASA, che però chiede l'aiuto da parte di tutti gli utenti.

A "caccia" di satelliti a fin di bene

A cosa serve effettivamente Satellite Streak Watcher? Grazie a un'applicazione (sia per iOS che per Android) è possibile utilizzare il proprio smartphone per fotografare il cielo e in particolare le zone dove passeranno satelliti artificiali, indipendentemente che siano Starlink.

Si tratta quindi di costruire un grande atlante fotografico di ciò che comporta avere molti satelliti artificiali visibili da Terra. Il tutto con l'aiuto degli utenti che potranno così essere parte attiva del progetto. La descrizione di Satellite Streak Watcher parla chiaro del resto "man mano che più satelliti vengono messi in orbita, diventeranno un problema crescente per gli astronomi a terra. Questo progetto a lungo termine seguirà fotograficamente la crescita della popolazione di questi satelliti nel tempo".

All'interno di Anecdata (il nome dell'app) si possono poi trovare altri progetti sempre legati all'ambito scientifico come quello legato all'inquinamento luminoso, all'inquinamento sonoro, etc.. Attualmente Satellite Streak Watcher conta solamente poco meno di 200 membri, ma l'adesione è gratuita e si spera di poter comprendere meglio il problema con un maggior numero di utenti.

Come utilizzare Satellite Streak Watcher

All'interno dell'applicazione, ma anche sul sito del progetto, è possibile seguire passo-passo le istruzioni per poter partecipare. Si tratta di pochi passi che, in breve, permettono di catturare immagini del cielo notturno con il proprio smartphone. Ecco cosa fare.