Saranno così le tute spaziali per gli astronauti diretti verso la Luna e Marte?

Tornare sulla Luna e arrivare fino a Marte sarà una delle scommesse più grandi dell'umanità per i prossimi anni. Le varie agenzie stanno cercando le tecnologie adatte a fare tutto ciò in sicurezza, con gli standard di questo tempo (ovviamente) e non con quelli del 1969. Uno dei passaggi riguarda la creazione di nuove tute spaziali, migliori di quelle utilizzate per l'allunaggio.

ILC Dover, coinvolta per la realizzazione delle tute spaziali degli astronauti delle missioni Apollo, ha presentato i suoi modelli di nuova generazione, chiamati Astro. Il design, rispetto al passato, è diverso e orientato a essere più confortevole e pronto sia per la Luna che per Marte.

Le nuove tute spaziali per la Luna e Marte

In realtà la società ha sviluppato due modelli di tute spaziali che riguardano le attività EVA (quelle extra-veicolari) e le tute LEA (dedicate al lancio e al rientro). Quelle più complicate e interessanti sono le prime che dovranno permettere agli astronauti di sopravvivere in un ambiente ostile al di fuori della "sicurezza" data dal modulo spaziale.

Il modello Astro prevede una vestizione più semplice (uno dei passaggi più complicati durante un'EVA) e in generale una migliore mobilità, grazie ai giunti di nuova generazione, permettendo così agli astronauti di essere meno goffi in ambienti nuovi. Per adattarsi alle diverse corporature (considerando che ci saranno astronauti di sesso femminile) ci saranno diverse misure che saranno adattabili alle diverse sezioni della tuta. Ovviamente è prevista la capacità di essere impiegate con assenza o ridotta gravità come potrebbe accadere sulla Luna o all'esterno di moduli di vario genere, compresa la ISS.

A sinistra la nuova tuta spaziale Astro (ILC Dover) a destra la tuta di Armstrong restaurata ed esposta in un museo.

Sempre in tema di sicurezza, le tute spaziali Astro proteggeranno le persone al loro interno da micrometeoriti e dalle radiazioni oltre che da temperature molto basse tipiche degli ambienti spaziali. All'interno è poi presente un sistema di rimozione dell'anidride carbonica che permette di aumentare la durata delle missioni divenendo meno dipendenti dalla scorta di aria respirabile.

I motori e le altre componenti sono stati resi più leggeri ed efficienti così da migliorare le capacità della tuta e gravare il meno possibile sul carico utile da portare in orbita (o oltre). Non mancheranno anche nuovi display per mostrare parametri di vario genere agli astronauti così come sistemi di ripresa in alta definizione per inviare le immagini verso la Terra. Le tute spaziali avranno poi un sistema di "aggiornamento" delle funzionalità in grado di adattarsi a nuove esigenze senza dover riprogettare tutto il capo di vestiario, riducendo così i costi anche sul lungo periodo.

I prototipi delle nuove tute spaziali sono state messe in mostra durante un evento che si è tenuto negli Stati Uniti dove sono state anche indossate per mostrarne la funzionalità. Prima di vederle veramente impiegate durante le missioni (non solo verso la Luna o Marte) bisognerà attendere ancora le verifiche tecniche e le certificazioni necessarie, ma rimane sempre un piccolo passo in avanti.