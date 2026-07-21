Samsung Robotix eXperience (RX): la nuova divisione che porterà i robot in tutte le case

Samsung ha annunciato la nascita della divisione RX, dedicata alla robotica e sotto il controllo diretto del CEO TM Roh. L'unità coordinerà sviluppo, ricerca e commercializzazione dei robot umanoidi, con nuovi hub in Stati Uniti, Cina e Giappone

Samsung Electronics ha annunciato la creazione della nuova divisione RX, acronimo di Robotics eXperience, che risponderà direttamente al CEO TM Roh. La scelta è dovuta alla volontà del colosso sudcoreano di trasformare la robotica in uno dei principali motori di crescita per i prossimi anni.

La divisione RX avrà il compito di coordinare la strategia di medio e lungo termine, lo sviluppo delle tecnologie chiave e l'esecuzione delle attività commerciali legate alla robotica. Samsung intende inoltre ampliare le proprie capacità di ricerca sia in Corea del Sud sia a livello internazionale.

Per rafforzare la propria competitività, Samsung aprirà centri di ricerca dedicati alla robotica negli Stati Uniti, in Cina e in Giappone. L'obiettivo è sfruttare gli ecosistemi locali e le competenze tecnologiche presenti in questi mercati, considerati tra i più avanzati nel settore.

Alla guida del Robotics Strategy Team ci sarà Lee Dongkun, Executive Vice President di Samsung. In precedenza, Lee ha lavorato in Hyundai Motor Group, dove ha diretto la strategia robotica del gruppo, inclusa la gestione di Boston Dynamics.

Samsung aveva già dichiarato, durante la riunione sui risultati finanziari di gennaio, di voler ottenere risultati concreti nel settore dei robot umanoidi entro quest'anno. Con la nascita di RX, l'azienda accelererà sia lo sviluppo sia la commercializzazione di queste tecnologie.

Secondo Samsung, i progressi dell'AI fisica stanno rendendo sempre più sostenibile il business della robotica. I primi robot umanoidi verranno impiegati negli impianti produttivi, con l'obiettivo di migliorare la produttività e l'esperienza d'uso. Successivamente, la tecnologia potrà essere estesa anche ai settori domestico e retail.

L'iniziativa si inserisce in un piano di investimenti molto ampio. All'inizio di luglio, TM Roh aveva annunciato un investimento di circa 60 trilioni di won, pari a circa 35,7 miliardi di euro, nella regione di Yeongnam, che comprende il sito di Gumi.

Di questa cifra, 19 trilioni di won saranno destinati allo sviluppo di infrastrutture per l'AI fisica e di impianti per la produzione di robot umanoidi, in collaborazione con Samsung SDS. Inoltre, a fine 2024 Samsung ha aumentato la propria partecipazione nella società sudcoreana Rainbow Robotics, diventandone il maggiore azionista.