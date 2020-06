Samsung: droni e Intelligenza Artificiale per la manutenzione delle torri 5G

La coreana Samsung sta preparando una soluzione di manutenzione basata su droni ed intelligenza artificiale per effettuare operazioni di verifica e messa a punto delle torri di comunicazione per le reti 5G. Lo scopo è quello di sostituire man mano la manutenzione manuale che richiede tecnici specializzati non solo dal punto di vista ingegneristico ma anche da quello, meramente più pratico, che riguarda la capacità di scalare strutture verticali in piena sicurezza.

La soluzione è oggi in fase sperimentale, ma l'idea di base è quella di consentire agli ingegneri di usare dispositivi come smartphone, tablet o PC per controllare droni provvisti di videocamere così da poter scattare foto e video delle antenne da inviare ad una rete Deep Learning in grado di analizzarle per verificare se il loro posizionamento, in termini di rotazione e inclinazione, sia congruente a quello delle impostazioni ottimali.

Sasmung ha già effettuato alcuni test del sistema, con risultati positivi, presso il campus di Seoul, in Corea del Sud, e pianifica il lancio a livello globale nel corso del 2020. In particolare la società si aspetta che questa soluzione possa essere di particolare aiuto negli Stati Uniti, dove la manutenzione delle torri cellulari richiede la presenza di due persone con competenze avanzate in materia di sicurezza sul lavoro.

Un'offerta non propriamente ampia di forza lavoro con queste caratteristiche sta minacciando il rallentamento delle installazioni della rete 5G, pertanto i sistemi AI basati su droni covano un effettivo valore reale permettendo operazioni di manutenzione senza la necessità di personale capace di arrampicarsi o che abbia una formazione specifica in tema di sicurezza.

Un futuro aggiornamento di questo sistema permetterà agli ingegneri non solo di verificare il corretto posizionamento delle antenne, ma anche di intervenire da remoto per regolarne roazione e inclinazione: operazioni che attualmente richiedono qualche ora, potrebbero presto essere condotte in una manciata di minuti e con rischi minimi per l'incolumità dei tecnici.

Si ripone una grande aspettativa verso le potenzialità dei droni, in quanto l'avvento del 5G viene visto come il catalizzatore in grado di concretizzarle: monitoraggio remoto, risposta d'emergenza, sorveglianza, consegna di pacchi e registrazioni video sono alcune delle attività che i droni potranno essere in grado di compiere con la connettività pervasiva. L'uso dei droni stessi nella manutenzione e costruzione delle reti 5G è una nuova svolta che, assieme alle future evoluzioni e innovazioni nel campo dell'AI, potrebbe condurre alla realizzazione di reti in costante auto-miglioramento.