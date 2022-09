Samantha Cristoforetti sarà comandante della Stazione Spaziale Internazionale: è ufficiale

Negli ultimi giorni abbiamo scritto dell'astronauta italiana Samantha Cristoforetti in merito alle sue fotografie dallo Spazio del nostro (e suo) Paese. Con una vista privilegiata a 400 km di quota le immagini hanno sicuramente un altro impatto, soprattutto nella vista in notturna con il riflesso della Luna. Ma ora è arrivata un'altra bella notizia: l'astronauta ESA sarà comandante della Stazione Spaziale Internazionale.

Back in July we tested a new capability for the @Space_Station. Filled with dry trash & foam, this big trash bag was jettisoned from a depressurised airlock on the station & it burned up harmlessly in the Earth's atmosphere. #MissionMinerva @esa @esaspaceflight pic.twitter.com/o83AH5nKvh — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) September 13, 2022

Verso la fine di maggio 2021 era stato annunciato che l'astronauta sarebbe stata comandante della ISS, un vero onore per qualsiasi essere umano. Purtroppo a marzo 2022 c'era stata una modifica e questo non avrebbe permesso all'astronauta italiana di essere comandante durante l'attuale missione spaziale. In queste ore invece è arrivato un nuovo cambiamento ed è ormai certo che il ruolo di prestigio potrà effettivamente essere ricoperto prima del rientro a Terra.

Samantha Cristoforetti sarà comandante della Stazione Spaziale Internazionale

Non si tratta solo di un'indiscrezione in quanto il comunicato arriva direttamente dall'Agenzia Spaziale Europea. Come scritto sopra, in generale si tratta di un ruolo di prestigio per qualsiasi essere umano (e carico di responsabilità, più che essere un "semplice" astronauta) ma non solo. Questo segnerà anche un primato perché Samantha Cristoforetti sarà la prima donna europea ad occupare quella posizione.

Ricordiamo che pur non essendo stata comandante negli scorsi mesi (all'interno della Missione Minerva), l'astronauta italiana ricopriva comunque un ruolo di responsabilità essendo a capo del segmento orbitale degli Stati Uniti (USOS) e questo le dava la supervisione su una parte consistente della Stazione Spaziale Internazionale (che comprende i moduli USA, europeo, giapponese e canadese rispettivamente di NASA, ESA, JAXA e CSA).

Il ruolo del comandante della Stazione Spaziale prevede di garantire le prestazioni e il benessere dell'equipaggio, una comunicazione efficace con i centri controllo di Terra e gestire le situazioni di emergenza. In particolare Samantha Cristoforetti (essendo alla fine del suo tempo in orbita per questa missione) avrà il ruolo di passaggio di consegne al prossimo equipaggio, Crew-5, che arriverà all'inizio del prossimo mese.

Come riportato da ESA, Samantha Cristoforetti seguirà quindi "le orme" di Frank De Winne, Alexander Gerst, Luca Parmitano e Thomas Pesquet (i precedenti comandanti europei). Pur non avendo ancora condiviso sul suo account ufficiale di Twitter la gioia per il momento vengono riportate alcune sue parole "sono onorata della mia nomina alla posizione di comandante e non vedo l'ora di attingere all'esperienza che ho acquisito nello Spazio e sulla Terra per guidare una squadra molto capace in orbita".

Il Direttore Generale dell'ESA Josef Aschbacher ha aggiunto "la selezione di Samantha per il ruolo di comandante dimostra la sua competenza e il valore che i nostri partner attribuiscono agli astronauti ESA. Samantha Cristoforetti ha contribuito notevolmente ai successi della Stazione Spaziale e confido che continuerà a prosperare sotto il suo comando".

Samantha Cristoforetti assumerà il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale dopo la tradizionale cerimonia con il passaggio di consegne e la chiave della ISS. Lo svolgimento è previsto il 28 settembre 2022 e sarà trasmessa in diretta. Bisogna inoltre considerare che per assicurarsi il ruolo di comandante anche la parte russa (Roscosmos) ha dovuto dare il proprio assenso, cosa che sembrerebbe dimostrare come le questioni relative alla permanenza in orbita siano gestite in maniera diversa rispetto a quelle sulla Terra.

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !