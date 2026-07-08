RxScanner, e non solo: come i piccoli modelli IA possono salvare vite umane, e fare molto altro

Adebayo Alonge si è trovato in una stanza d'albergo di Città del Capo nel 2019, pronto a mostrare al suo pubblico più importante come RxScanner potesse individuare i farmaci contraffatti che ogni anno uccidono migliaia di persone in Africa. Quella mattina il sistema si è bloccato: il collegamento con il data center statunitense, a oltre 14.000 chilometri di distanza, non ha retto proprio davanti agli interlocutori che doveva convincere.

RxScanner è uno spettrometro portatile che analizza una pillola con luce infrarossa e invia il suo profilo molecolare a un modello IA collegato a un database farmaceutico. Nella versione originale, però, il responso richiedeva anche più di cinque minuti e dipendeva da una connessione stabile, un lusso non scontato in molte aree del continente.

Alonge ha chiesto ai suoi ingegneri di ridurre il modello a una versione leggera e offline, capace di girare interamente su un telefono Android. Il team l'ha consegnata in appena due ore, salvando la demo e dando origine a un dispositivo che oggi autentica i farmaci anche senza banda larga, computer o elettricità affidabile, ed è già in uso in oltre una dozzina di paesi tra cui Ghana, Kenya, Myanmar e la Nigeria natale del suo fondatore.

Dai droni indiani ai sensori anti-malaria

Il caso RxAll non è isolato. Al Vellore Institute of Technology, in India, il ricercatore Bala Murugan e i suoi colleghi hanno messo a punto un drone che fotografa le piante di anacardio e riconosce in autonomia le macchie tipiche delle malattie fungine. Tutta l'elaborazione avviene a bordo del velivolo, senza bisogno di un computer, di una connessione o di un server remoto.

In un vigneto uruguaiano, un sistema analogo di IA compatta è stato addestrato per riconoscere le infestazioni di formiche, mentre in diversi paesi modelli altrettanto snelli vengono impiegati per individuare la presenza di zanzare portatrici di malaria, un compito utile soprattutto dove i team sanitari non hanno accesso a laboratori costosi né a reti dati affidabili.

In Brasile, il professor Marcelo José Rovai, della Federal University of Itajubá, ha applicato la stessa logica alla cardiologia: un modello TinyML genera elettrocardiogrammi in un laboratorio con paziente simulato, girando su un semplice Arduino nelle aree prive di apparecchiature mediche complesse. Il suo esperimento più recente usa una scheda Arduino UNO Q con chipset Qualcomm, costo di circa 50 dollari: esegue un modello linguistico in locale, raccoglie dati dai sensori e li analizza per individuare le pozze d'acqua dove le zanzare depongono le uova, consumando appena 3 watt.

Per gli addetti ai lavori, il termine "small AI" indica modelli con al massimo pochi miliardi di parametri, contro i trilioni dei sistemi più avanzati. Google DeepMind e Alibaba hanno alimentato questo filone con il rilascio di Gemma 4 e Qwen 3.5, entrambi open-weight e adattabili a hardware limitato. La Banca Mondiale sostiene apertamente questi progetti con finanziamenti, mentorship e linee guida politiche: il presidente Ajay Banga ha ricordato a Davos che solo lo 0,7% degli utenti internet nei paesi più poveri ha mai usato ChatGPT, un dato che spiega da solo l'urgenza di soluzioni che non dipendano dal cloud.

Le stime di settore indicano che il 33% degli smartphone spediti nel 2025 è già in grado di eseguire piccoli modelli IA in locale, quota destinata a salire al 45% nel 2026 e oltre il 51% entro la fine del 2027. Per Alonge, questa traiettoria non è un ripiego ma una scelta strutturale: "Se qualcuno non lo sovvenziona, la maggior parte delle persone non potrà permettersi quei modelli enormi", spiega, aggiungendo una convinzione più radicale: "Credo che il futuro dell'IA non sia un unico grande modello, centralizzato in un posto solo". Insomma, prestiamo sempre più attenzione ai piccoli modelli da pochi miliardi di parametri, perché potranno sempre più fare la differenza.