Roscosmos rilascia foto di Luna-25, ISRO prosegue le operazioni di Chandrayaan-3 e ESA Euclid sta continuando la fase di test

Nelle scorse settimane ci sono stati diversi lanci di sonde e telescopi spaziali. All'inizio di luglio è stato il momento del telescopio spaziale ESA Euclid a bordo di un razzo Falcon 9, con il primo che ha poi viaggiato per raggiungere la sua orbita intorno al secondo punto di Lagrange. Negli scorsi giorni sono state diffuse alcune immagini di test mentre gli ingegneri lavorano all'inizio della fase operativa.

Il 14 luglio è stata invece la volta di ISRO e della sonda con lander e rover chiamata Chandrayaan-3. Questa missione è diretta nella zona del Polo Sud lunare dove dovrebbe condurre diverse ricerche scientifiche che potranno tornare utili anche per le future missioni Artemis. L'agenzia indiana ha rilasciato alcune immagini della superficie lunare mentre l'orbita veniva modificata.

Infine l'11 agosto Roscosmos ha lanciato la sonda spaziale (con lander) Luna-25 a bordo di un razzo Soyuz 2.1b. Anche questa missione punta a raggiungere la Luna dove toccherà la superficie del satellite nei prossimi giorni.

Le novità di Luna-25, Chandrayaan-3 ed Euclid

Per quanto riguarda Euclid, l'ESA ha annunciato nel corso della giornata di ieri che, poche ore prima, il telescopio spaziale era a buon punto della fase di commissioning verificando che strumentazioni e in generale le funzionalità di Euclid stessero funzionando correttamente. Nel comunicato si legge che "il telescopio e gli strumenti scientifici funzionano nello Spazio come previsto o superano le aspettative".

Gli ingegneri stanno anche cercando quali angoli consentono di evitare che la "luce spuria" proveniente da una fessura non prevista possa interferire con le rilevazioni dello strumento VIS (che osserva nel visibile). Il sensore FGS (che serve a orientare il telescopio correttamente) non è ancora completamente funzionante e la squadra sta lavorando per risolvere il problema a un sensore. Dopo il completamento di questa fase sarà possibile verificare le prestazioni effettive di ESA Euclid.

Per quanto riguarda Chandrayaan-3, l'ISRO ha annunciato che il raggiungimento di un'orbita semi-circolare intorno alla Luna prima dell'atterraggio è avvenuta correttamente il 14 agosto con i dati che erano pari a 150 x 177 km. Oggi sono stati accesi nuovamente i propulsori portando l'orbita a 153 x 163 km. Nella giornata di domani il lander e il modulo di propulsione si separeranno per permettere al primo di allunare.

Infine Roscosmos ha rilasciato negli scorsi giorni alcune immagini ingegneristiche catturate da Luna-25. Le prime fotografie erano in bianco e nero e sono state rilasciate il 13 agosto quando la sonda si trovava a circa 310 mila chilometri della Terra. Nelle immagini si vedono la Luna e la Terra (in fotogrammi distinti) ma anche una parte del lander. A distanza di pochi giorni è poi arrivata una nuova immagine a colori così da migliorare la qualità dei dettagli ed essere anche "più appagante" alla vista.

La missione Luna-25 si sta svolgendo correttamente. Roscosmos ha annunciato che la strumentazione funziona come previsto mentre il 14 agosto i motori a bassa spinta sono stati accesi per 24,3" per la seconda manovra di correzione orbitale. Nella giornata odierna invece il lander è entrato nella sfera di influenza della Luna e si preparerà all'atterraggio previsto per il 21 agosto.