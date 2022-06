Roscosmos: la cosmonauta Anna Kikina potrebbe partire con una Crew Dragon l'1 settembre

Recentemente abbiamo scritto delle vicende che legano l'agenzia spaziale russa alle altre agenzie del resto del Mondo, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e relative tensioni internazionali. Per esempio Roscosmos ed ESA sono in trattativa per la restituzione di componenti legati alla missione ExoMars inoltre l'agenzia punta anche a riportare i primi campioni di suolo da Venere e lanciare la propria stazione spaziale (conosciuta come ROSS).

Nonostante le difficoltà internazionali e le sanzioni che hanno colpito la Russia (e anche il settore spaziale), la NASA e Roscosmos vogliono continuare a collaborare. Lo "scambio di sedili" prevederà che una cosmonauta possa volare a bordo di una capsula Crew Dragon di SpaceX mentre un astronauta statunitense potrà volare ancora su una Soyuz. Il tutto senza scambi di denaro tra le due realtà. Lo scopo è quello di mantenere saldi i rapporti tra le due realtà e allontanare la possibilità che la Russia esca dal progetto della Stazione Spaziale Internazionale dopo il 2024.

Roscosmos: Anna Kikina a bordo di una Crew Dragon a settembre?

Negli scorsi mesi era stato messo in dubbio che lo "scambio di sedili" tra le due agenzie ci sarebbe stato proprio a causa della tensione internazionale. Ora invece sembra che la situazione si sia stabilizzata e questa collaborazione potrà avvenire effettivamente. Un buon segno per il futuro della ISS e della ricerca scientifica nello Spazio.

Secondo l'agenzia stampa TASS la cosmonauta Anna Kikina (unica donna nell'attuale squadra di cosmonauti), potrebbe essere a bordo di una navicella Crew Dragon di SpaceX che partirà l'1 settembre 2022 per la missione Crew 5. In particolare la cosmonauta dovrebbe affrontare l'ultima parte dell'addestramento negli Stati Uniti prima della sua partenza.

In particolare Roscosmos ha scritto in una nota stampa che "sarà sottoposta a un addestramento per la tuta spaziale, inclusa la sua regolazione per i parametri individuali, parteciperà a lezioni sugli ultimi cambiamenti nel funzionamento di alcuni sistemi della navicella spaziale statunitense".

A questo punto sembra ormai piuttosto improbabile che lo scambio sarà bloccato in qualche modo. Infatti in precedenza anche il primo ministro russo aveva firmato un ordine che consentiva a Roscosmos di collaborare con la NASA a questa tipologia di missioni mentre Anna Kikina aveva già iniziato il suo addestramento negli scorsi mesi. La stessa agenzia statunitense non ha mai avuto interesse a sospendere questa cooperazione e anzi, l'ha sempre sostenuta con forza.

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !