Roscosmos ha posticipato (ancora) il lancio inaugurale del razzo spaziale russo Soyuz-5

La Russia sta cercando di mantenere operativo il suo programma spaziale nonostante alcuni problemi e fondi ridotti per via delle spese legate alla guerra in Ucraina. Dopo i danni al Pad 6 del Sito 31, che potrebbe essere riparato entro la fine di febbraio 2026, Roscosmos ha annunciato un ritardo per il lancio inaugurale del razzo spaziale Soyuz-5. Negli scorsi mesi si era già discusso della possibilità che il lancio venisse posticipato e non potesse avvenire entro la fine del 2025, anche se l'agenzia spaziale russa sembrava fiduciosa di poter completare le operazioni entro l'anno, ora è arrivata la conferma del ritardo.

First view on a fully assembled Soyuz-5!



The rocket is currently at Baikonur, getting ready for its first launch https://t.co/VlZSb0eK6G pic.twitter.com/y6hCvIKghs — afec7032 🇷🇺 (@robert_savitsky) December 26, 2025

Non c'è ancora una data precisa per il primo lancio di Soyuz-5 ma le indiscrezioni indicano come possibile un dello non prima di marzo 2026. Il primo modello è stato assemblato completamente nello spazioporto di Bajkonur e ora si trova nel Sito 42. Dmitry Baranov (vice direttore generale di Roscosmos per i razzi spaziali) ha dichiarato che sia l'infrastruttura di terra che il vettore sono pronti. "La data del lancio sarà determinata sui risultati del completamento di tutte le procedure stabilite tra i partecipanti al programma" è stato scritto in un comunicato.

Roscosmos ha posticipato il lancio del razzo spaziale russo Soyuz-5

Roscosmos ha indicato come siano in corso ulteriori test approfonditi sia sulle singole parti che sui sistemi integrati per confermare che tutte le componenti del razzo spaziale russo (prodotto dal Progress Rocket Space Centre) siano pronte quando sarà il momento del lancio. Questo è stato reso necessario in quanto si tratta di una nuova soluzione e quindi non ci sono molti dati rispetto a vettori con più lanci all'attivo.

Roscosmos ha dichiarato che "i partner del progetto hanno deciso di adeguare i tempi del primo lancio. Questa soluzione è di natura tecnica. Riflette l'approccio equilibrato dei partecipanti, incentrato sull'affidabilità a lungo termine, sulla sicurezza e sul funzionamento corretto dell'insieme dei sistemi". Baranov ha poi aggiunto che non c'è una data definitiva in quanto dipenderà dalle operazioni attualmente in corso per garantire il successo del primo lancio inaugurale. Secondo Anatoly Zak una delle possibili cause del ritardo potrebbe essere legata alla mancanza del sistema di trasporto e sollevamento sul pad di lancio.

Il razzo spaziale russo Soyuz-5 è un vettore medio pensato per portare in orbita bassa terrestre principalmente satelliti di vario genere. Tra i vantaggi rispetto a soluzioni più obsolete troviamo una riduzione del costo di lancio e la precisione nell'immissione in orbita del carico utile. I lanci dovrebbero avvenire dal Sito 45 del cosmodromo di Bajkonur dove, in precedenza, venivano lanciati i razzi spaziali Zenit. I test di lancio dovrebbero essere tre, dopo i quali si passerà alla fase operativa che prevederà almeno due lanci l'anno.

Soyuz-5 è una soluzione a due stadi (anche se può essere previsto un terzo stadio per missioni in orbite ad alta energia) con un diametro di 4,1 metri e un'altezza di 61,9 metri quando è impiegato per il lancio di satelliti e 65,9 metri nella versione con navicella spaziale Orel. Il primo stadio utilizza un motore RD-171MV mentre il secondo stadio ha due motori RD-0124MS. In tutti i casi i propellenti sono RP-1 e ossigeno liquido. Le prestazioni indicate sono di 17 tonnellate in LEO e 5 tonnellate in orbita di trasferimento geostazionaria.

Per migliorare le capacità di lancio il secondo stadio utilizza la tecnica dell'hot-staging, accendendo i motori prima della separazione degli stadi, con il motore del primo stadio che rimane acceso. Per questo si può notare una struttura aperta nella zona centrale tra i due stadi. Come intuibile, questa soluzione non è pensata per essere riutilizzabile (né completamente né parzialmente) ma permetterà alla Russia di proseguire le attività di lancio di satelliti con versioni più evolute dei suoi attuali razzi spaziali.