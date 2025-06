Roscosmos ha lanciato uno o più satelliti militari russi con un razzo spaziale Angara-A5

Nelle scorse settimane avevamo riportato di un'intensa attività da parte di satelliti spia e satelliti militari nell'osservare da vicino unità di nazioni nemiche. Un esempio sono i satelliti statunitensi USA 270 e USA 271 che stanno osservando i satelliti cinesi SJ-21 e SJ-25 oppure il satellite russo Kosmos-2588 che potrebbe osservare in futuro il satellite statunitense USA 338 o le operazioni del satellite statunitense USA 324 che potrebbe osservare satelliti cinesi TJS-16 e TJS-17. Nelle scorse ore Roscosmos ha lanciato un nuovo satellite militare russo che potrebbe però rilasciare ulteriori unità in orbita geostazionaria.

Secondo quanto riportato, il lancio del satellite militare Kosmos-2589 è avvenuto dal cosmodromo di Plesetsk alle 5:00 di ieri (ora italiana). La novità è l'utilizzo di un razzo spaziale Angara-A5 che ha portato così in orbita il suo primo carico utile operativo dopo quattro tentativi, alcuni falliti. Questo vettore è stato concepito diverso tempo fa riuscendo però solo ora diventare effettivamente operativo così da permettere da dismissione del vettore pesante Proton-M.

Il primo lancio di un razzo spaziale Angara-A5 è avvenuto a dicembre 2014 con un simulatore di massa portato in orbita geostazionaria. Il secondo lancio è avvenuto invece a dicembre 2020, ancora una volta con un simulatore di massa. Il terzo lancio è invece del dicembre 2021 con un problema allo stadio superiore Persei che non ha permesso il completamento della missione. Il quarto lancio invece è di aprile 2024 portando in orbita geostazionaria un altro simulatore di massa.

Ora invece Roscosmos è riuscita a lanciare il satellite militare Kosmos-2589. A causa della natura segreta le informazioni sono scarse. Questo satellite dovrebbe avere una struttura basata su una piattaforma Ekspress-2000 che potrebbe fornire supporto ad altre unità aggiuntive di dimensioni minori che saranno rilasciate in orbita geostazionaria nei prossimi giorni e/o settimane.

Il satellite militare Kosmos-2589 (classe 14F166A) potrebbe essere in grado di trasportare fotocamere e altri strumenti per lo spionaggio di altri satelliti in orbita geostazionaria. Le unità supplementari invece potrebbe essere satelliti anti-satellite in grado di mettere fuori uso unità nemiche. Come scritto sopra le informazioni sono scarse.

Il razzo spaziale Angara-A5 avrà ulteriori evoluzioni secondo quanto riportato da Roscosmos. Il modello standard ha una massa al decollo di circa 773 tonnellate con una capacità di carico utile fino a 24,5 tonnellate in LEO. In futuro ci sarà una versione modificata chiamata Angara-A5M che sarà più potente mentre ancora più avanti ci sarà Angara-A5V che utilizzerà idrogeno e ossigeno come propellenti al posto di cherosene e ossigeno. Questa famiglia di vettori potrebbe essere impiegata per portare in orbita i moduli della stazione spaziale russa ROS (a partire dal 2027).