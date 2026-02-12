Roscosmos ha lanciato il satellite meteorologico Elektro-L N°5 con un razzo spaziale Proton-M

Nelle scorse ore Roscosmos ha lanciato dal cosmodromo di Baikonur il satellite meteorologico Elektro-L N°5 utilizzando un razzo spaziale pesante Proton-M. Il satellite sarà posizionato in orbita geostazionaria.

pubblicata il , alle 18:41
Alla fine dello scorso anno era previsto il lancio del satellite meteorologico Elektro-L N°5 da parte di Roscosmos. Un problema allo stadio superiore DM-03 del razzo spaziale russo Proton-M aveva però comportato un rinvio di alcune settimane per permetterne la risoluzione e quindi iniziare nuovamente le operazioni di lancio. Il decollo del grande vettore è avvenuto alle 12:52 di oggi (ora italiana) dal cosmodromo di Baikonur (è il primo lancio dal Kazakistan per il 2026).

Il satellite Elektro-L N°5 avrebbe dovuto iniziare le operazioni nel 2020 ma nel corso degli anni la data è stata poi spostata al 2022 e poi alla fine del 2025 per arrivare al lancio odierno. Grazie alla potenza del vettore Proton-M (che è in fase di dismissione e non più prodotto per essere sostituito dagli Angara) e in particolare dello stadio superiore DM-03, il viaggio verso l'orbita geostazionaria (circa 35 mila km) avrà una durata ridotta a "sole" 6 ore e 38 minuti circa.

Si tratta del 430° lancio per un vettore della famiglia Proton ma è anche il primo in quasi tre anni (l'ultimo risale a marzo 2023). Secondo quanto riportato da Roscosmos questo sarà l'ultimo lancio utilizzando uno stadio superiore di questo tipo accoppiato a un vettore Proton-M mentre le future missioni impiegheranno una soluzione differente (mentre gli stadi superiori DM-03 saranno impiegati per i razzi spaziali Angara-A5). Le unità rimanenti saranno in parte impiegate per costruire la stazione spaziale russa ROS a partire dal 2027 (se non ci saranno ulteriori ritardi per il lancio del primo modulo).

Il satellite Elektro-L N°5 si unirà ad altri simili (in orbita ci sono il N°2, N°3 e N°4) per catturare ed elaborare immagini multispettrali dell'intero disco della Terra acquisendo così dati idrometeorologici e elio-geofisici ma anche inviare e ricevere messaggi per le telecomunicazioni ed essere un relè per i segnali dei radiofari di emergenza del sistema Cospas-Sarsat.

