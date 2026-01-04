Roscosmos: da quest'anno ci potrà essere della pubblicità all'esterno dei razzi spaziali russi

La Russia sta cercando di far proseguire il suo programma spaziale, sia commerciale, che scientifico ma anche la parte militare nonostante alcune criticità legate alla carenza di fondi e alle sanzioni internazionali dovute alla guerra in Ucraina che limitano la disponibilità di alcune componenti. Recentemente abbiamo riportato di come i cosmonauti siano riusciti a sigillare (per ora) tutte le perdite del segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale. Nel frattempo proseguono le operazioni per il primo lancio del razzo spaziale Soyuz-5 (in ritardo), i lavori per riparare il pad di lancio dei razzi Soyuz-2.1a per le capsule verso la ISS e la riparazione dello stadio superiore del razzo spaziale Proton-M che lancerà il satellite Electro-L N°5.

Roscosmos dall'inizio di gennaio 2026 ha ufficialmente il "via libera" per l'installazione di pubblicità all'esterno dei razzi spaziali russi. Con il crescere dell'interesse globale per i lanci spaziali e sempre più utenti che seguono le dirette sui social, la possibilità di mostrare delle pubblicità sulla superficie esteriore di un vettore è stata valutata e ritenuta positiva.

Roscosmos e la pubblicità sui razzi spaziali russi

Solitamente i razzi spaziali hanno sui fairing il logo della missione in fase di lancio mentre altri vettori possono avere disegni più complessi, come ULA Vulcan Centaur. Ora, Roscosmos potrà autorizzare l'utilizzo di decalcomanie sui suoi razzi spaziali anche senza che queste siano collegate direttamente alla missione quanto piuttosto a società che pagheranno per farsi pubblicità.

Si era già discusso in passato di questa possibilità. Il presidente russo Vladimir Putin aveva firmato 29 settembre 2025 una serie di emendamenti compreso quello che autorizzava questo genere di attività. L'entrata in vigore è invece dall'1 gennaio 2026.

Stando alle informazioni comunicate, l'inserzionista siglerà un contratto con il proprietario del razzo spaziale e con le autorità statali e le organizzazioni coinvolte che sono state delegate dalla Federazione Russa. Chiaramente la pubblicità non dovrà interferire con la sicurezza del lancio e sarà sottoposta alla regolamentazione antitrust.

Non si tratta della prima volta che accade un'operazione del genere, ma ora sarà forse più frequente vedere un razzo spaziale lanciato da Roscosmos che mostrerà un logo o uno slogan pubblicitario. Un esempio è il lancio di un vettore russo Proton-K nel 1992 che aveva all'esterno del primo stadio la pubblicità della società di tabacco West. Operazioni pubblicitarie che hanno coinvolto lo Spazio vedono anche l'utilizzo di una lattina di Pepsi di grandi dimensioni all'esterno della stazione spaziale russa Mir (durante una EVA di due cosmonauti) nel 1996 per girare una pubblicità per la società statunitense (che pagò una cifra fino ai 5 milioni di dollari per l'operazione).