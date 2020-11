Rocket Lab lancia con successo la missione Return to Sender!

Lo Spazio in mano anche ai privati ha aperto una serie di opportunità e di sfide. Boeing e SpaceX sono forse le due società più note ma ci sono tante altre realtà meno conosciute. Una di queste è Rocket Lab che questa mattina (erano circa le 3.30 in Italia) ha lanciato con successo la missione Return to Sender. Si tratta di un passo importante in quanto è stato utilizzato un lanciatore Electron che ha aperto la strada per questa società al riutilizzo dei razzi.

Return to Sender, lo gnomo di Half-Life 2 e Rocket Lab

Dopo un ritardo dovuto a un aeroplano che era ancora nella zona di lancio, il razzo Electron di Rocket Lab si è sollevato in volo portando con sé trenta piccoli satelliti e uno gnomo, chiamato Chompski, realizzato con una lega di titanio stampata in 3D per alcuni test (e per richiamare un episodio presente in Half-Life 2). Certo, non siamo ai livelli di SpaceX con i suoi Falcon 9, ma è comunque un passo in avanti nel campo della ricerca aerospaziale.

Nella missione Return to Sender, come scritto sopra, è stato impiegato un razzo Electron ma la particolarità del lancio è stata un'altra. Infatti dopo la separazione del primo stadio, quest'ultimo è ricaduto verso la terra ma la discesa è stata rallentata da un paracadute per poi finire nell'oceano.

Ma questo era solo un test. In futuro l'idea è quella di "catturare al volo" il primo stadio (sempre rallentato dal paracadute) con un elicottero. Questo permetterà di evitare il contatto con l'acqua salata e di riutilizzare il vettore in futuro. Si tratta di un modo per ridurre i costi dei vari lanci di Rocket Lab, a tutto vantaggio sia della società ma anche dei partner.

Tornando alla missione Return to Sender, tutto è andato come previsto. Lancio del razzo, sgancio del secondo stadio, immissione in orbita del carico, apertura paracadute primo stadio e recupero primo stadio dall'oceano sono avvenuti con successo. Si tratta quindi di un ottimo risultato per il team di Rocket Lab.

Ricordiamo che i lanciatori Electron hanno un'altezza di 18 metri, un diametro di 1,2 metri, un carico utile massimo di 300 kg e possono arrivare a una quota di 500 km. Interessante è il sistema di propulsione che sfrutta un motore Rutherford con la combinazione di ossigeno e cherosene. Per muovere combustibile e comburente vengono poi impiegate pompe elettriche ad alte prestazioni che permettono di avere minori problematiche rispetto ad altri sistemi.