Rocket Lab ha fatto ricorso contro la decisione di assegnare il contratto del Mars Telecommunications Orbiter a Blue Origin

All'inizio di settembre la NASA aveva annunciato che il contratto per sviluppare e lanciare il Mars Telecommunications Orbiter (MTO) era stato assegnato Blue Origin, battendo così la proposta di Rocket Lab che era "in corsa" per lo stesso appalto. Dopo alcuni giorni, proprio quest'ultima ha deciso di dichiarare pubblicamente di volere fare ricorso su questa decisione per cercare di ribaltare il risultato.

In un post pubblico la società neozelandese-statunitense ha dichiarato che "Rocket Lab ha presentato una protesta formale all'Ufficio di Responsabilità Governativa, contestando la decisione di aggiudicazione della NASA per il Mars Telecommunications Network. La decisione di aggiudicazione della NASA sembra essere incoerente con i criteri di eleggibilità imposti dal Congresso. Inoltre, la revisione punitiva da parte dell'agenzia della documentazione di Rocket Lab è stata incoerente, formulando affermazioni e conclusioni errate. Gli standard di approvvigionamento esistono per garantire una competizione equa e proteggere l'investimento pubblico. Stiamo perseguendo questa revisione per assicurare che quegli standard siano rispettati per le infrastrutture critiche che sosterranno l'esplorazione americana su Marte per i decenni a venire".

Il Mars Telecommunications Orbiter servirà alla gestione delle operazioni sul Pianeta Rosso fornendo supporto sia alle missioni attuali che a quelle future. Rocket Lab punta sul suo vettore medio di nuova generazione, Neutron, che è in forte ritardo e potrebbe essere lanciato la prima volta nel 2027. La società neozelandese-statunitense ha la capacità di realizzare satelliti avanzati grazie alle varie acquisizioni avvenute negli anni che le permettono di avere una produzione verticale. Di contro le capacità del vettore sono inferiori alla concorrenza e non ci sono ancora piani precisi per il lancio.

Blue Origin, con New Glenn, ha un vettore riutilizzabile decisamente più prestante, anche se attualmente è limitata dalla mancanza di un pad di lancio (dopo la distruzione di LC-36A). La società di Jeff Bezos sembra però in linea con la possibilità di ripristinare la propria capacità di lancio entro la fine del 2026. Il nuovo razzo spaziale ha già eseguito alcune missioni, alcune parzialmente fallite, ma la produzione sembra in linea con le attese.

Il Mars Telecommunications Orbiter si baserà poi su Blue Ring, un veicolo orbitale flessibile che ha visto il lancio del Pathfinder prototipale con la prima missione di New Glenn. Nel frattempo Blue Origin sta già realizzando diverse altre unità definitive e quella che sarà utilizzata per MTO è già in fase avanzata di assemblaggio (dovrebbe essere il quarto modello che uscirà dalla linea produttiva).

Blue Ring permetterà anche di avere diverse funzionalità aggiuntive oltre alla connettività del Deep Space Network da e verso Marte. Per esempio potrà integrare fotocamere per catturare immagini, strumenti scientifici per raccogliere dati e molto altro. Difficilmente la situazione verrà ribaltata in favore di Rocket Lab, ma questo ricorso potrebbe comunque rallentare le operazioni.