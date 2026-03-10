Robotica marina e Physical AI: con Mirai Robotics nasce in Puglia l'hub europeo per i veicoli a guida autonoma

Mirai Robotics, startup italiana con sede in Puglia, debutta nel settore della Physical AI con l'obiettivo di digitalizzare la cosiddetta "Ocean Economy". Grazie a un round pre-seed da 3,5 milioni di euro, l'azienda svilupperà veicoli autonomi e sistemi di guida intelligenti per missioni civili, industriali e militari in ambito marittimo.

Il panorama tecnologico europeo si arricchisce di un nuovo attore nel campo della robotica avanzata: Mirai Robotics. Fondata in Puglia da un team di imprenditori con esperienze consolidate nei settori aeronautico e digitale - tra cui Luciano Belviso (Blackshape), Luca Mascaro (Sketchin) e Davide Dattoli (Talent Garden) - la startup punta a colmare il divario tecnologico che caratterizza attualmente la gestione degli spazi marittimi.

La proposta di Mirai Robotics non si limita alla fornitura di hardware, ma si configura come un'infrastruttura robotica integrata. Il core business si articola su tre pilastri tecnologici principali:

Veicoli a guida autonoma proprietari : unità navali progettate specificamente per l'applicazione della Physical AI in ambienti estremi.

: unità navali progettate specificamente per l'applicazione della Physical AI in ambienti estremi. Sistemi di guida "platform-agnostic" : moduli intelligenti integrabili in flotte già esistenti, capaci di interpretare il contesto marino e operare senza intervento umano in ambiti civili, industriali o militari.

: moduli intelligenti integrabili in flotte già esistenti, capaci di interpretare il contesto marino e operare senza intervento umano in ambiti civili, industriali o militari. Software di coordinamento e data intelligence: una piattaforma dedicata alla gestione di missioni complesse che possono coinvolgere centinaia di imbarcazioni contemporaneamente, ottimizzando l'analisi dei dati operativi.

L'operazione nasce in un momento critico per la sicurezza e l'economia europea. Sebbene il mare sia il vettore dell'80% del commercio globale e del 95% del traffico internet, oltre l'85% dei fondali rimane non mappato e il settore soffre di una cronica mancanza di digitalizzazione e personale qualificato.





Il valore della Blue Economy italiana è stimato in circa 216,7 miliardi di euro (11,3% del PIL), mentre a livello globale la Banca Mondiale prevede una crescita fino a 4 trilioni di dollari entro il 2035. In questo scenario, Mirai Robotics ha chiuso uno dei più importanti round pre-seed in Italia, raccogliendo 3,5 milioni di euro. Il finanziamento è stato guidato da Primo Capital, Techshop e 40 Jemz Ventures, con il supporto di vari business angel.

Secondo il CEO Luciano Belviso, l'obiettivo è trasformare il mare da "spazio opaco" a infrastruttura monitorata e gestita tramite software. La convergenza tra robotica e information intelligence permetterà di svolgere compiti ad alto rischio - come l'ispezione di infrastrutture sottomarine o il controllo della pesca illegale - garantendo operatività continua e resiliente in ambienti dove l'errore umano o i costi operativi rappresentano oggi un limite significativo.