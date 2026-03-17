Robot umanoidi nelle Fab di chip: STMicroelectronics vuole schierarne più di 100

L'italo-francese STMicroelectronics punta su robot umanoidi e riqualificazione del personale per aumentare l'efficienza delle sue Fab europee più datate. L'obiettivo è migliorare la produttività senza affrontare i costi e le complessità di costruire nuove fabbriche.

STMicroelectronics sta valutando il ricorso ai robot umanoidi all'interno delle proprie fabbriche di semiconduttori più datate, con l'obiettivo di aumentare l'efficienza produttiva senza ricorrere alla costruzione di nuovi impianti. La strategia è stata illustrata durante una conferenza del settore organizzata da SEMI a Sopot, in Polonia, dove il responsabile della produzione dell'azienda, Thomas Morgenstern, ha mostrato un primo prototipo operativo. Lo riporta Reuters.

Nel video presentato durante l'evento, è stato mostrato un robot intento a inserire un contenitore di wafer di silicio all'interno di una macchina della linea produttiva. Si tratta di un compito relativamente semplice, ma rappresenta un primo passo verso un utilizzo più ampio di sistemi robotici in fabbrica. Secondo Morgenstern, nei prossimi anni l'azienda potrebbe arrivare a impiegare oltre 100 robot umanoidi nelle proprie strutture produttive.

L'obiettivo è affidare alle macchine le attività più ripetitive e fisicamente impegnative, come la movimentazione dei wafer o l'interazione con alcune apparecchiature di processo. Questo consentirebbe ai lavoratori di essere progressivamente spostati verso ruoli più specializzati, ambito in cui l'industria dei semiconduttori segnala una carenza di competenze.

La scelta di introdurre robot umanoidi è legata soprattutto alle caratteristiche delle fabbriche più vecchie dell'azienda. Molti di questi impianti sono stati progettati decenni fa e non possono essere facilmente aggiornati con le tecnologie di automazione più moderne.

Nelle Fab di ultima generazione - come quelle costruite negli Stati Uniti, a Taiwan o in Corea del Sud - gran parte della movimentazione dei wafer avviene infatti tramite sistemi completamente automatizzati che utilizzano contenitori standardizzati come i FOUP (Front Opening Unified Pods), riducendo al minimo la presenza umana nelle cleanroom.

Gli stabilimenti più datati, invece, non sono stati progettati con lo stesso livello di automazione e risultano quindi meno competitivi rispetto agli impianti più recenti, in particolare quelli costruiti negli ultimi anni in Cina, dove le linee produttive sono altamente automatizzate e ottimizzate per i costi.

La costruzione di nuove fabbriche potrebbe rappresentare una soluzione più radicale, ma in Europa comporta costi molto elevati, lunghi tempi autorizzativi e complessi negoziati con le organizzazioni sindacali. In questo contesto, l'automazione progressiva degli impianti esistenti viene considerata una strada più pragmatica per migliorare la produttività senza affrontare progetti di ricostruzione completa.

Un ulteriore elemento riguarda il quadro degli aiuti pubblici europei. Molti impianti esistenti non rientrano infatti nei criteri del Chips Act europeo, che privilegia il finanziamento di nuove fabbriche o tecnologie produttive innovative, piuttosto che l'aggiornamento di stabilimenti già operativi. Alcune associazioni di settore stanno quindi spingendo per un'evoluzione del programma - talvolta definita Chips Act 2.0 - che includa maggiori investimenti anche nelle infrastrutture esistenti.

Parallelamente, STMicroelectronics sta portando avanti un piano di riorganizzazione annunciato nell'ottobre 2024 che prevede fino a 5.000 uscite complessive dal gruppo. Il processo ha registrato progressi in Francia, mentre in Italia le trattative risultano più complesse.

Secondo Morgenstern, l'introduzione dei robot umanoidi non ha come obiettivo la chiusura degli stabilimenti. Al contrario, l'azienda punta a mantenere operative le proprie fabbriche europee aumentando il livello di efficienza. In scenari produttivi organizzati su tre o quattro turni, ha spiegato il dirigente, un singolo robot potrebbe coprire la maggior parte delle attività ripetitive svolte attualmente dal personale su più turnazioni, contribuendo a ottimizzare le operazioni senza ridurre la capacità produttiva.