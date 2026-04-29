Robot umanoidi negli aeroporti: a Tokyo hanno iniziato a gestire lo smistamento dei bagagli

A Tokyo, Japan Airlines testa robot umanoidi per gestire bagagli e attività aeroportuali a Haneda, affrontando la carenza di personale. Il progetto, in collaborazione con aziende robotiche, punta a integrare l'AI in ambienti complessi. Nonostante i progressi, restano sfide tecniche e di sicurezza prima di un'adozione su larga scala

Il futuro del lavoro negli aeroporti potrebbe essere sempre più automatizzato, e il Giappone sembra pronto a guidare questa trasformazione. Presso l'Haneda Airport di Tokyo, uno degli scali più trafficati del Paese, è in arrivo un programma sperimentale che prevede l'impiego di robot umanoidi per la gestione dei bagagli e altre attività operative.

L'iniziativa è guidata da Japan Airlines, che ha deciso di avviare una fase di test a partire da maggio 2026. L'obiettivo è affrontare una crescente carenza di manodopera che sta mettendo sotto pressione il settore aeroportuale giapponese, soprattutto in un periodo di forte aumento del traffico passeggeri.

I robot umanoidi verranno inizialmente utilizzati per attività come lo smistamento dei bagagli e il carico delle merci sugli aerei. Tuttavia, le ambizioni del progetto sono molto più ampie: in futuro, queste macchine potrebbero essere impiegate anche per la pulizia delle cabine degli aeromobili e per la gestione di attrezzature di supporto a terra, come i carrelli per i bagagli.

Potenzialità e riflessioni sull'impiego di robot umanoidi negli aeroporti (e non solo)

A differenza dei robot industriali tradizionali, progettati per eseguire compiti ripetitivi in ambienti controllati, i robot umanoidi devono affrontare sfide molto più complesse. Gli aeroporti sono ambienti dinamici e imprevedibili, dove è necessario adattarsi continuamente a situazioni diverse e interagire in sicurezza con gli esseri umani. Proprio per questo, uno degli obiettivi principali del test è verificare se i più recenti sistemi di intelligenza artificiale siano sufficientemente avanzati da consentire ai robot di operare in contesti così complessi senza modifiche significative all'infrastruttura esistente.

Nonostante il potenziale, le prime dimostrazioni mostrano che la tecnologia è ancora in fase di sviluppo. In alcuni video, i robot appaiono incerti nei movimenti e non completamente autonomi.Un altro aspetto cruciale riguarda la sicurezza. Far lavorare robot umanoidi accanto a operatori umani in un ambiente ad alta intensità come un aeroporto richiede standard elevati e una pianificazione attenta.

Non a caso, la fase iniziale del progetto sarà dedicata anche all'individuazione delle aree più sicure in cui impiegare queste macchine. Dal punto di vista economico, i robot umanoidi rappresentano ancora un investimento significativo, con costi che possono raggiungere decine di migliaia di dollari per unità.