Robot umanoidi low cost? Unitree ci prova con R1 a 5.900 dollari

Unitree Robotics ha presentato R1, un robot umanoide bipede pensato per il mercato consumer, con un prezzo d'ingresso di 5.900 dollari. Dotato di intelligenza artificiale multimodale, capacità motorie avanzate e un design compatto, R1 segna un nuovo passo nella robotica personale, pur con limiti evidenti in termini di utilità pratica.

Unitree Robotics, azienda cinese nota per i suoi robot quadrupedi e bipedi, ha annunciato ufficialmente R1, un nuovo robot umanoide destinato al pubblico consumer. Il prezzo di partenza, pari a 5.900 dollari (circa 5.000 euro), rappresenta una netta rottura rispetto ai costi solitamente associati a tecnologie simili, aprendo potenzialmente le porte alla diffusione domestica di androidi personali.

Alto circa 121 cm e dal peso contenuto di 25 kg, R1 è dotato di 26 giunti mobili e si presenta con un corpo compatto e agile, pensato per eseguire movimenti complessi come salti, capriole e persino corse su superfici sconnesse. Tali capacità sono state messe in mostra in un breve video promozionale pubblicato su YouTube.

L'architettura hardware comprende un processore a otto core con GPU integrata, un array di quattro microfoni, speaker stereo, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Sul fronte software, R1 si affida a un Large Multimodal Model in grado di comprendere e interpretare sia input vocali che visivi, rendendolo capace di interagire con gli esseri umani in maniera naturale. Tuttavia, al momento è privo di mani funzionali, un limite che ne riduce significativamente l'operatività in ambito domestico.

Il confronto con il predecessore G1 è eloquente. Quest'ultimo, lanciato nel 2024 a circa 16.000 dollari, era più pesante (35 kg) e disponeva di sensori avanzati come LiDAR 3D e RealSense, oltre a mani opzionali nella versione educativa. R1 rinuncia a queste dotazioni per puntare sull'accessibilità economica, probabilmente grazie a una filiera produttiva più efficiente, componentistica standard e una progettazione ottimizzata. Il risultato è un prezzo inferiore di oltre il 60%.

Nonostante l'apparente salto in avanti, la comunità online ha accolto con scetticismo la reale utilità dell'R1. Su Reddit, molti utenti ne lodano il costo competitivo ma si interrogano sulla sua effettiva capacità di apportare valore nella vita quotidiana. La mancanza di funzionalità concrete, come la manipolazione di oggetti o la possibilità di svolgere attività domestiche, ha portato alcuni commentatori a definire R1 più come un "giocattolo hi-tech" o una curiosità per eventi ed esposizioni piuttosto che un assistente domestico a tutti gli effetti.

La traiettoria segnata da Unitree però è chiara: ridurre le barriere d'accesso alla robotica umanoide, facendo leva su design agili, software intelligenti e costi contenuti. Se da un lato restano aperti i dubbi su utilità e affidabilità, dall'altro l'R1 mostra che l'era dei robot umanoidi accessibili non è più una questione di “se”, ma di “quando”.