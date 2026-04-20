Robot più veloci dell'uomo: la mezza maratona di Pechino segna un punto di svolta tecnologico senza precedenti

Alla mezza maratona di Pechino, il robot "Lightning" ha battuto il record umano concludendo la gara con un tempo di 50 minuti. L'evento ha mostrato gli enormi progressi nella robotica umanoide, anche se non sono mancati incidenti durante la gara

La recente mezza maratona di Pechino ha segnato un momento storico nel rapporto tra esseri umani e tecnologia. Ciò che fino a pochi anni fa sembrava materia da fantascienza è diventato realtà: robot umanoidi capaci non solo di correre, ma di superare le prestazioni degli atleti umani. Protagonista assoluto dell'evento è stato "Lightning", un robot sviluppato dall'azienda cinese Honor, che ha completato i 21,1 chilometri in appena 50 minuti e 26 secondi, battendo il record umano di 57 minuti e 20 secondi.

La gara si è svolta nell'area tecnologica E-Town di Pechino e ha visto la partecipazione di oltre 100 team, con robot sia autonomi sia controllati da operatori umani. I modelli più avanzati, come Lightning, erano guidati dal sistema satellitare BeiDou e supportati da connessioni 5G in tempo reale, permettendo una navigazione precisa e continua lungo il percorso.

Dal punto di vista tecnico, Lightning rappresenta un notevole passo avanti: con una coppia massima di 400 Nm e un sofisticato sistema di raffreddamento a liquido, il robot è progettato per mantenere alte prestazioni senza surriscaldarsi. Questo sistema utilizza canali interni simili a capillari per dissipare il calore, consentendo al robot di correre senza cali di efficienza.

Ulteriori dettagli sulla maratona e sulle prestazioni dei robot umanoidi

Nonostante le prestazioni impressionanti, la gara non è stata priva di imprevisti. Lo stesso Lightning ha urtato una barriera e ha subito una caduta poco prima del traguardo, ma è stato rapidamente rimesso in funzione dal team e ha comunque concluso la corsa in prima posizione. Altri robot hanno avuto esiti meno fortunati: uno di essi è crollato al via, disintegrandosi letteralmente e costringendo il team a raccoglierne i pezzi dal percorso.

Questo evento dimostra quanto rapidamente la robotica stia evolvendo. Solo un anno fa, prestazioni simili sarebbero state impensabili. Oggi, invece, i robot non solo competono, ma superano le capacità umane in discipline fisiche complesse. La mezza maratona di Pechino non è quindi solo una gara sportiva, ma un simbolo di una trasformazione più ampia.