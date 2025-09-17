RoboBall è un robot a forma di pallone pensato sia per le missioni spaziali che per l'utilizzo sulla Terra

Nei laboratori della Texas A&M University sono in fase di sviluppo dei robot sferici chiamati RoboBall. Queste soluzioni potrebbero essere impiegate sia per l'esplorazione spaziale ma anche per aiutare gli esseri umani sulla Terra.

La robotica sta vedendo un'accelerazione importante nello sviluppo e grandi investimenti. Si parla spesso di robot umanoidi che potrebbero svolgere compiti in ambienti pensati per gli esseri umani senza dover adattare le procedure (velocizzandone l'adozione). Questo non significa che non ci sia la possibilità di creare robot con altre fattezze, come il "cane" Spot di Boston Dynamics e non solo. Dalla Texas A&M University arriva un'altra soluzione chiamata RoboBall (e che ricorda vagamente i Rover della serie televisiva britannica Il Prigioniero).

Come intuibile dal nome RoboBall ha la forma di una sfera perfetta, senza una vera zona superiore o inferiore. L'idea è frutto di Robert Ambrose (direttore del Robotics and Automation Design Lab o RAD Lab) quando lavorava alla NASA nel 2003. Dopo un'iniziale accantonamento dell'idea, ora lo sviluppo è proseguito creando un prototipo che potrebbe essere impiegato in diversi scenari, dalla Terra allo Spazio.

RoboBall, il robot a forma di sfera per superare i limiti

Dal 2021 i progressi hanno portato a costruire due unità che ruotano intorno all'idea di un "robot in un airbag". RoboBall II è un modello con diametro di circa 61 cm permettendo di eseguire alcuni test come quelli legati agli algoritmi di controllo. RoboBall III è invece molto più grande, avendo un diametro di 1,82 metri ed è pensato per poter anche trasportare dei carichi utili.

Per esempio all'interno di questo esemplare si possono inserire sensori di vario genere, telecamere, strumentazioni per raccogliere campioni e altro. Questo consentirebbe all'unità di essere utile in missioni di esplorazione e/o soccorso. Il prossimo passo sarà provare questi robot sferici sulle spiagge di Galveston per dimostrare la capacità di potersi muovere sia sulla terra che sull'acqua.

Rishi Jangale (studente laureato RAD Lab) ha dichiarato che "i veicoli tradizionali si bloccano o ribaltano durante le transizioni brusche. Questo robot può passare dall'acqua alla sabbia senza preoccuparsi dell'orientamento. Andrà dove altri robot non possono".

Certo, la struttura a sfera comporta alcune complicazioni non da poco. Per esempio, una volta sigillato il guscio protettivo, non c'è possibile di accedere semplicemente all'elettronica. Quindi un guasto significa dover aprire il guscio e cercare tra i vari cablaggi.

Nonostante tutto professore e studenti sono positivi sui possibili progressi. In passato RoboBall II ha raggiunto la velocità di 32 km/h (con metà della sua potenza massima teorica). Ora si penserà a cercare di superare questi limiti e vedere dove si potrà arrivare.

I prossimi obiettivi sono la navigazione autonoma (senza controllo diretto da parte di un essere umano) e la possibilità di essere dispiegato in autonomia. In un futuro prossimo una versione avanzata di RoboBall potrà essere utilizzata durante missioni lunari per esplorare crateri o grotte ma anche essere impiegato in operazioni di soccorso e recupero dopo disastri naturali sulla Terra (magari rilasciato da un drone).