Riscaldamento globale: l'ONU certifica il fallimento della soglia di 1,5°C sul clima

Il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente ha pubblicato un rapporto che boccia lo scenario più ottimistico: restare sotto 1,5°C è ormai impossibile, e il pianeta non si fermerà sotto 1,8°C, con danni severi su ghiacciai, coste e cibo

Il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) ha diffuso un rapporto che chiude di fatto la discussione sulla soglia simbolo dell'Accordo di Parigi: restare sotto 1,5°C di riscaldamento globale rispetto ai livelli preindustriali è ormai un obiettivo "inevitabile" da superare, probabilmente già nei prossimi anni. Anche nello scenario più favorevole possibile, il pianeta non si fermerà sotto quota 1,8°C.

Il documento, intitolato Limiting Overshoot e curato dalla sede di Nairobi dell'agenzia, non lascia margini di interpretazione: gli autori scrivono che "non ci sono esiti positivi sopra 1,5°C". Ogni frazione di grado in più amplifica eventi meteorologici estremi, scioglimento dei ghiacciai, perdita di ecosistemi e sommersione di isole e città costiere.

Riscaldamento globale: cosa cambia oltre 1,5 gradi

Con un riscaldamento fino a 3°C sopra i livelli preindustriali, i ghiacciai rischiano di perdere oltre un quarto della loro massa entro il 2100, contribuendo a un innalzamento del livello dei mari fino a 13 centimetri. La produzione alimentare globale, in assenza di strategie di adattamento efficaci, potrebbe calare fino al 14% entro il 2050.

Salute, risorse idriche, natura, città, infrastrutture ed economie subirebbero danni severi, in alcuni casi irreversibili. Il rapporto avverte che intere comunità potrebbero dover cambiare attività economica o trasferirsi altrove.

La via d'uscita indicata dagli autori si chiama "overshoot, peak and decline": tagli immediati e sostenuti alle emissioni di gas serra, affiancati da tecnologie di rimozione della CO2 dall'atmosfera. Il rapporto definisce l'azzeramento netto delle emissioni "una tappa essenziale che non si può saltare", pur riconoscendone la contestazione politica in diversi paesi.

La rimozione di anidride carbonica, tramite interventi come la creazione di nuove foreste, deve affiancare i tagli ai combustibili fossili, non sostituirli. Un punto è cruciale: la temperatura media globale potrà tornare sotto 1,5°C entro fine secolo solo se il picco di riscaldamento resterà sotto circa 1,8°C. Oltre quella soglia, la capacità della natura di assorbire carbonio è incerta e comunque destinata a ridursi con l'aumentare delle temperature.

Per contenere il riscaldamento a 1,8°C, il rapporto cita studi precedenti secondo cui le emissioni globali dovrebbero dimezzarsi entro il 2035. Le politiche nazionali oggi in vigore proiettano invece il pianeta verso almeno 2,3°C di riscaldamento. Restare sotto i 2°C resta comunque possibile, ma solo se i governi manterranno gli impegni di azzeramento netto delle emissioni entro la metà del secolo.