Rilasciato il video del rientro della navicella spaziale Orion Integrity della missione Artemis II

La missione Artemis II si è conclusa l'11 aprile con un ammaraggio nell'Oceano Pacifico al largo delle coste della California dopo una partenza il 2 aprile. Si è trattata della prima missione del nuovo programma di esplorazione lunare con un equipaggio e la prima missione con degli esseri umani a bordo ad aver superato l'orbita bassa terrestre dalla fine del programma Apollo negli anni '70. Ora la NASA sta raccogliendo e analizzando tutti i dati utili per prepararsi prima al lancio di Artemis III nel 2027 e poi ad Artemis IV (programmata per inizio 2028 ma che potrebbe essere posticipata a non prima di metà 2028).

Grazie all'Agenzia Spaziale Canadese (CSA) possiamo vedere uno dei momenti più critici della missione Artemis II: il rientro della capsula Orion Integrity nell'atmosfera terrestre dal punto di vista degli astronauti. Anche durante la missione Artemis I era stato rilasciato un video simile, ma questa volta all'interno della navicella spaziale erano presenti quattro astronauti.

Ora che sappiamo che tutto è andato per il meglio, con gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (della NASA) e Jeremy Hansen (della CSA) che sono rientrati sani e salvi e senza problemi evidenti dalla loro missione di alcuni giorni vicino alla Luna, le agenzie coinvolte stanno rilasciando moltissimo materiale per tutti gli appassionati, comprese oltre 12 mila fotografie scattate proprio dall'equipaggio quando si trovava nello Spazio.

Il video rilasciato dalla CSA mostra la capsula Orion Integrity della missione Artemis II nella fase di blackout delle comunicazioni dovuto al plasma che avvolge la struttura e che non permette lo scambio di dati. Questo genere di video viene quindi salvato in locale per poi essere scaricato e diffuso successivamente, anche considerando il termine positivo delle operazioni e della salute degli astronauti.

Nel breve filmato è possibile vedere sia una parte della vista del finestrino della navicella, dove la Terra è ormai distante pochi chilometri, ma anche l'equipaggio e la loro reazione a questo momento adrenalinico. Nel video si può notare Rise (l'indicatore di assenza di peso, zero gravity indicator o ZGI) agganciato a una delle console di comando.

The view from inside Integrity as recovery forces pop open the hatch watching the helicopter pass over their shoulders and hearing all the joy, it was as good as it gets. pic.twitter.com/oQTe1niH6h — Reid Wiseman (@astro_reid) May 8, 2026

I quattro astronauti, a differenza di capsule come Crew Dragon, non sono disposti uno a fianco all'altro, ma su due file e quindi mentre si può notare il viso di uno dei membri sono visibili nella zona superiore gli scarponi di un altro. Il filmato mostra anche il momento dell'apertura dei paracadute e il senso di soddisfazione per il completamento della missione e il rientro a casa. L'astronauta statunitense Reid Wiseman (comandante di questa missione) ha anche rilasciato un video che mostra il momento dell'apertura del portello da parte delle squadre di recupero dopo l'ammaraggio rendendo la fine della missione Artemis II ancora più emozionante.