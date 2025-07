Ridurre di 10 volte il consumo energetico dell'AI usando le onde di spin

Un team tedesco ha creato il più grande network a onde di spin mai realizzato, aprendo nuove prospettive per un'intelligenza artificiale a basso consumo. Il sistema, basato su materiali magnetici avanzati, consente di processare informazioni in modo molto più efficiente rispetto ai circuiti elettronici tradizionali.

L'efficienza energetica dell'intelligenza artificiale è una delle sfide più pressanti del settore tecnologico. Mentre reti neurali sempre più complesse aumentano la domanda di potenza di calcolo, cresce l'interesse verso soluzioni hardware alternative ai circuiti elettronici tradizionali. Un importante passo in questa direzione arriva dalla Germania, dove un team di ricercatori delle Università di Münster e Heidelberg ha sviluppato la più estesa rete a onde di spin mai realizzata.

Guidati dal fisico Rudolf Bratschitsch, i ricercatori hanno dimostrato che è possibile realizzare strutture complesse e stabili capaci di veicolare onde di spin su scala nanometrica, aprendo la strada a nuovi paradigmi per l'elaborazione dell'informazione.

Rappresentazione artistica di una rete a onde di spin, prodotta con un fascio di ioni (in basso: antenna e rete, in alto a destra: fascio di ioni, in alto a sinistra: onda di spin). Crediti: Robert Schmidt (gruppo Bratschitsch)

Le onde di spin - increspature quantistiche nei materiali magnetici - rappresentano un'alternativa promettente ai segnali elettrici, in quanto permettono di trasportare informazioni riducendo sensibilmente il consumo energetico. A differenza degli elettroni, che generano calore e perdite resistive durante il movimento, le onde di spin possono propagarsi con minore dissipazione, soprattutto se il materiale è scelto accuratamente.

Nel nuovo studio, pubblicato su Nature Materials (via ScienceDaily), i ricercatori sono riusciti a realizzare una rete composta da 198 nodi, utilizzando un sottilissimo film magnetico di garnet di ittrio e ferro (YIG) spesso appena 110 nanometri. Grazie a un fascio ionico di silicio, hanno inciso nel materiale guide d'onda precise, capaci di trasportare onde di spin su distanze più lunghe rispetto ai tentativi precedenti.

Una delle innovazioni principali consiste nella possibilità di controllare in modo preciso caratteristiche fondamentali dell'onda di spin, come lunghezza d'onda e riflessione in corrispondenza di specifiche interfacce. Fino ad oggi, i dispositivi basati su onde di spin - come porte logiche o multiplexer - erano limitati a componenti isolati. La realizzazione di una rete integrata rappresenta un salto di qualità verso circuiti più complessi e funzionali.

Uno dei principali ostacoli era la forte attenuazione che si verifica quando le onde viaggiano in guide d'onda su scala nanometrica. L'impiego dello YIG, noto per offrire la più bassa attenuazione tra i materiali magnetici, ha permesso di superare questo limite, dimostrando la scalabilità del sistema.

Se le prospettive saranno confermate, questa tecnologia potrebbe diventare un elemento chiave per sviluppare reti neurali più sostenibili, efficienti e meno dipendenti da infrastrutture ad alto consumo, come i datacenter attuali.