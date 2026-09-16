Resident Evil 7 a 30 FPS su uno Snapdragon di 4 anni fa: il merito è di un agente IA

Su un OnePlus 12R fermo a 20 FPS, DeepSeek V4.1 Flash e l'agente Hermes hanno individuato il collo di bottiglia in I/O e banda di memoria: texture ricompresse, file audio rimossi, upscaling SGSR da 720p a 1200p e 30 FPS stabili a 5-6 watt

Un OnePlus 12R con Snapdragon 8 Gen 2 fa girare Resident Evil 7 a 30 FPS stabili e con un consumo di 5-6 watt, dopo essersi fermato attorno ai 20 FPS nella stessa configurazione. Il gioco viene eseguito in emulazione tramite Winlator, e per ottenere prestazioni simili servirebbe di norma un SoC recente come lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, mentre l'8 Gen 2 ha ormai quattro anni. L'utente di X @4k_isn, che ha condotto la prova e ne ha pubblicato un breve video, attribuisce il salto al lavoro combinato del modello DeepSeek V4.1 Flash e dell'agente Hermes.

Compressed textures from 20gb ~> 8gb and this still looks miles better than the iOS version



iOS version is like 25gb and mine is only 13gb



I used DeepSeek V4.1 Flash and Hermes Agent to do the job and now I am Running Resident Evil 7 on a midrange android phone smoothly ? pic.twitter.com/Xn31khI6lK  Pixel Gamer 4k (@4k_isn) September 14, 2026

Il telefono è stato collegato via USB a un Mac con il debugging attivo, e ad Hermes è stato chiesto di monitorare il gioco e di intervenire sulle prestazioni. La diagnosi ha indicato nell'I/O e nella banda di memoria il limite principale, con un effetto a catena sul resto: a 20 FPS il Snapdragon 8 Gen 2 ha mostrato un assorbimento energetico superiore al desiderato, con surriscaldamento e con conseguente throttling termico.

Le texture sono state ricompresse dalla risoluzione di 4.096 pixel a 1.024 e 512, portando il pacchetto grafico a 8 GB. La rimozione dei file non indispensabili, tra cui tracce audio e skin, ha poi ridotto l'installazione complessiva a 13 GB.

È stata poi attivata la Snapdragon Game Super Resolution (SGSR), con la risoluzione portata da 720p a 1200p, quindi il guadagno non riguarda soltanto la fluidità. Il gioco gira ora a 30 FPS stabili, il 50% in più rispetto al punto di partenza, assorbendo 5-6 watt. Il video della sessione è stato registrato dallo stesso telefono, quindi al carico del gioco si è sommato quello della cattura.

L'autore mette a confronto la propria installazione con la versione iOS del gioco: 13 GB contro 25 GB, con una resa visiva che a suo giudizio resta "molto migliore". Chi volesse replicare il risultato ha a disposizione due leve su cui agire: il profilo di compressione delle texture e l'upscaling via SGSR.