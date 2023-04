Relativity Space non svilupperà più Terran 1, si guarda al più grande Terran R

Nella seconda metà di marzo 2023 c'è stato il debutto del vettore leggero Terran 1 di Relativity Space, società che ha fatto molto parlare di sé per via dell'approccio all'utilizzo della stampa 3D in maniera diffusa nella realizzazione dei razzi spaziali (più di quanto non facciano i concorrenti). Come sappiamo però il razzo pur avendo avuto un'ottima partenza non è riuscito a completare la missione di prova (dove non c'era carico utile effettivo) a causa di un problema al secondo stadio.

Questo avrebbe potuto aprire la strada a un nuovo tentativo in futuro sfruttando anche i dati acquisiti durante l'indagine interna. In realtà la società sembra aver voluto cambiare decisamente direzione e rinunciare allo sviluppo del Terran 1 per sviluppare invece il più potente e versatile Terran R (che vede già all'attivo un contratto con OneWeb). La decisione è una vera e propria scommessa sul futuro considerando che il debutto di questo vettore pesante non è così vicino.

Relativity Space punta tutto sul vettore pesante Terran R

Di Terran R si era già parlato nel momento del debutto della società nel 2021. I piani e il design erano però diversi da quelli annunciati di recente. Le modifiche dovrebbero permettere una maggiore capacità e il supporto a un numero maggiore di missioni spaziali future. Come scritto sopra, rimane l'incognita della sostenibilità economica di un'operazione di questo tipo, dove un razzo a buon punto di sviluppo (un lancio, per quanto fallito) non sarà effettivamente utilizzato (anche se i dati e l'esperienza saranno comunque utili). Un approccio di questo tipo era stato portato avanti da SpaceX con il Falcon 1, ma erano anche altri tempi in questi anni dove il mercato spaziale corre veloce.

La scelta di Relativity Space è stata spiegata in parte da Tim Ellis (CEO della società) nell'intervista rilasciata ad Ars Technica dove è stato fatto il punto della situazione. In generale le parole di Ellis esprimono quanto il mercato dei lanciatori leggeri sia una via complicata da percorrere. Con missioni come le Transporter di SpaceX (ride-sharing) si possono assorbire parte dei carichi utili dei vettori leggeri mentre la concorrenza di società già avviate come Rocket Lab pongono ulteriori difficoltà alla sostenibilità delle operazioni. Di contro un vettore leggero è più semplice da costruire.

Ora Relativity Space si concentrerà sullo sviluppo di un Terran R rivisto e queste saranno le sue caratteristiche. Innanzitutto non sarà completamente riutilizzabile ma solamente il primo stadio sarà recuperato e atterrerà su una droneship (in maniera similare ai Falcon 9). L'obiettivo è arrivare almeno a 20 riutilizzi. Il primo stadio avrà 13 motori Aeon R a metano-ossigeno liquidi e non più 7. Questo darà un vantaggio in termini di spinta e quindi di capacità di immissione in orbita di uno o più carichi utili.

Non ci sono informazioni invece sul secondo stadio che avrà un motore Aeon (versione per il vuoto) e non sarà riutilizzabile. Un cambio di questo tipo ha portato ad aumentare la massa trasportabile in orbita bassa terrestre passando da 20 tonnellate (prima versione) a 23,5 tonnellate (nuova versione). Nel caso il primo stadio non venga riutilizzato si sale invece a 33,5 tonnellate. In orbita GTO invece si toccheranno le 5,5 tonnellate con recupero del primo stadio.

Quando vedremo volare un Terran R? Secondo la società il razzo spaziale sarà lanciabile dal Launch Complex 16 di Cape Canaveral a partire dal 2026 (la produzione avverrà a Long Beach in California, i test verranno eseguiti allo Stennis Space Center in Mississipi e il lancio avverrà in Florida). La stampa 3D additiva non sarà più utilizzata al 95% della struttura ma in percentuali decisamente minori. Il razzo avrà un'altezza di 82 metri, un diametro di 5,5 metri e fairing da 5 metri.