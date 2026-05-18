Record storico nel mondo dell'overclock: Intel Core i9-14900KF abbatte la barriera dei 9,2 GHz per la prima volta

L'overclocker cinese wytiwx ha stabilito il record mondiale assoluto di frequenza per una CPU, spingendo un Intel Core i9-14900KF alla velocità di 9206.34 MHz. L'impresa è stata compiuta disattivando parte dei core, utilizzando un sistema di raffreddamento ad azoto liquido e una scheda madre ASUS ROG Maximus Z790 APEX

Il panorama dell'overclocking estremo celebra un traguardo senza precedenti nella storia dell'informatica. Per la prima volta in assoluto, un microprocessore ha infranto il muro dei 9,2 GHz di frequenza operativa, fissando un punto di riferimento che ridefinisce le possibilità fisiche del silicio. Questo storico risultato è stato raggiunto utilizzando un componente della casa di Santa Clara che, sebbene sia sul mercato già da tre anni, si conferma ancora oggi come una delle soluzioni più veloci e performanti in commercio.

Il protagonista di questa impresa è il modello Intel Core i9-14900KF, un'unità che nella sua configurazione standard dispone di 24 core e 32 thread. L'architettura di base prevede una struttura ibrida composta da 8 core ad alte prestazioni denominati Raptor Cove e 16 core ad alta efficienza energetica noti come Gracemont. Di fabbrica, questo processore era stato uno dei primi a toccare la soglia dei 6.00 GHz in modalità turbo, con un consumo energetico di base dichiarato di 125W e picchi massimi capaci di raggiungere i 253W.

Per ottenere una simile prestazione, l'overclocker cinese wytiwx ha dovuto modificare pesantemente le condizioni operative della piattaforma. Il chip è stato parzialmente disattivato, lasciando in funzione soltanto 7 core e altrettanti thread per massimizzare la stabilità della frequenza pura. Grazie a questa ottimizzazione e all'applicazione di una tensione elettrica pari a 1.348V, il processore è stato spinto fino all'incredibile velocità di 9206 MHz, registrata ufficialmente tramite il software di validazione CPU-Z.

Il test che ha portato al record per il processore Intel

La sessione di test ha richiesto l'utilizzo di un sistema di raffreddamento estremo basato sull'azoto liquido, indispensabile per mantenere il silicio a temperature inferiori allo zero ed evitare la distruzione termica della componentistica. L'intera operazione è stata supportata da una scheda madre ASUS ROG Maximus Z790 APEX, un modello espressamente progettato per soddisfare le esigenze degli appassionati di prestazioni limite, affiancata per l'occasione da un modulo di memoria RAM DDR5 da 16 GB configurato a una velocità di 5792 MHz.

Attualmente, i database internazionali di HWBOT accolgono solamente due risultati verificati capaci di spingersi oltre la vertiginosa barriera dei 9 GHz.

Prima di questa sottomissione da 9206 MHz, il primato apparteneva a un'altra variante della stessa famiglia, il Core i9-14900KS, che sotto la guida dell'esperto Elmor si era fermata a 9117 MHz. Con questo nuovo balzo in avanti, la scuderia di Santa Clara consolida la propria leadership, mentre il miglior risultato storico ottenuto da una CPU AMD scivola ora in settima posizione, legato al vecchio chip FX-8370 che si fermò a 8722 MHz.