Record per il drone solare italiano Guardian XL: oltre un giorno di volo continuo senza atterrare

Il drone solare Guardian XL di Vector Robotics ha completato un volo continuo di oltre 24 ore, stabilendo un nuovo record mondiale per i piccoli UAS elettrici con apertura alare inferiore ai tre metri. Il progetto punta ora a missioni autonome di giorni o settimane per impieghi civili, industriali e militari.

Un drone solare italiano ha stabilito un nuovo primato nel settore dei velivoli senza pilota a propulsione elettrica. Il Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, azienda aerospaziale con sede a Mogliano Veneto (Treviso), ha completato un volo continuativo della durata di 24 ore e 5 minuti, conquistando il record mondiale nella categoria dei piccoli Unmanned Aerial Systems (UAS) elettrici con apertura alare inferiore ai tre metri.

Il test si è svolto nei giorni scorsi nelle campagne della provincia di Treviso e si è concluso con un risultato che, secondo l'azienda, avrebbe potuto essere ulteriormente migliorato. Al momento dell'atterraggio, infatti, la batteria conservava ancora circa il 50% della capacità residua, segno che il velivolo disponeva ancora di energia sufficiente per proseguire la missione.

Il Guardian XL è un drone ad ala fissa con un'apertura alare di 2,96 metri e un peso al decollo di appena 3,1 chilogrammi, ottenuto grazie all'impiego di materiali compositi, fibre e polimeri avanzati. Sulle ali sono integrate celle fotovoltaiche che alimentano il motore elettrico, consentendo un funzionamento silenzioso e privo di emissioni dirette.

Secondo Andrea Beggio, amministratore delegato di Vector Robotics, il risultato assume particolare rilievo perché ottenuto con una piattaforma di dimensioni ridotte. "Voli di lunga durata sono già possibili con velivoli solari senza equipaggio molto grandi, con 20-30 metri di apertura alare, mentre la vera difficoltà tecnologica è stata riuscire a superare le 24 ore di missione con un drone elettrico così piccolo, leggero e molto più economico dei modelli maggiori", ha spiegato.

L'obiettivo dichiarato dall'azienda è ora incrementare ulteriormente l'autonomia operativa. "Questo record mondiale apre delle prospettive molto interessanti: il nostro obiettivo ora è far volare il drone, senza sosta e in maniera autonoma, per giorni o settimane e, in un prossimo futuro, anche per mesi. Le applicazioni sono davvero numerose, in ambito civile e anche militare", ha aggiunto Beggio.

Il drone può trasportare un carico utile compreso tra 200 e 300 grammi, sufficiente per ospitare telecamere, sensori a infrarossi o multispettrali e piccoli ripetitori radio. Tra gli scenari applicativi ipotizzati figurano il monitoraggio degli incendi boschivi attraverso lunghe missioni automatiche sulle aree a rischio, la sorveglianza di infrastrutture critiche come centrali elettriche, impianti fotovoltaici, porti e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza e della difesa.

L'integrazione di un ripetitore radio consentirebbe inoltre di utilizzare il velivolo come nodo temporaneo per il ripristino delle comunicazioni durante emergenze come terremoti o alluvioni, fornendo supporto alle squadre di soccorso impegnate nelle operazioni sul campo.

Guardian XL rappresenta l'evoluzione del precedente drone solare Guardian, sviluppato da Vector Robotics insieme alla società emiliana NPC Spacemind. La piattaforma è già impiegata da diverse polizie locali, strutture regionali di protezione civile e da alcune forze armate.

Il decollo avviene tramite lancio manuale da parte di un singolo operatore, mentre la velocità massima raggiunge i 90 km/h. Il sistema di trasmissione digitale invia in tempo reale le immagini raccolte a terra riducendo il rischio di interferenze, mentre una memoria integrata consente di archiviare i dati acquisiti durante la missione.

Dal punto di vista operativo, il drone può lavorare con temperature comprese tra -10 °C e +45 °C e con venti fino a 30 nodi. Il raggio di controllo varia normalmente tra 10 e 30 chilometri, in funzione della portata del collegamento radio, ma le missioni completamente autonome potrebbero consentire al velivolo di coprire distanze molto superiori, fino a centinaia o migliaia di chilometri, senza necessità di atterraggio.