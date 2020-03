Realtà virtuale e realtà aumentata in aiuto ai pazienti affetti da glaucoma

OpenVision è un software concepito per simulare la menomazione visiva, ovvero un'area di visione offuscata nota come scotoma, che oscura una porzione del campo visivo. In abbinamento ai visori di realtà virtuale e realtà aumentata, questo software può aiutare gli architetti a progettare edifici più accessibili per i pazienti affetti da glaucoma.

È la conclusione di uno studio realizzato dalla City University of London e pubblicato durante la Settimana Mondiale del Glaucoma 2020. Il termine glaucoma è utilizzato per un gruppo di malattie oculari degenerative che colpiscono il nervo ottico. Il glaucoma è la principale causa di cecità irreversibile in tutto il mondo e si stima che rappresenti l'11% dei casi di grave deficit visivo nel Regno Unito.

Lo scopo dello studio è stato quello di valutare meglio l'impatto della disabilità visiva sui pazienti. A 22 soggetti è stato consegnato un dispositivo HMD (Head Mounted Display) per lo svolgimento di una serie di compiti.

Nel compito di realtà virtuale, sono "entrati" in una simulazione di una tipica casa "in disordine". Muovendo gli occhi e la testa hanno potuto guardarsi attorno per cercare un cellulare nascosto da qualche parte nella casa virtuale. Nel compito di realtà aumentata, i partecipanti hanno "navigato" in un "labirinto per topi" a misura d'uomo, che hanno visualizzato grazie alle telecamere situate nella parte anteriore del dispositivo. Mentre nel primo caso si è trattato di un ambiente completamente virtuale estraneo completamente alla realtà, nel secondo immagini virtuali sono state sovrimpresse rispetto alla realtà.

I sensori del casco HMD hanno tracciato la posizione degli occhi dei partecipanti (eye-tracking), e sulla base dei dati così raccolti è stato simulato l'effetto scotoma. Quest'ultimo è stato creato utilizzando i dati medici di un vero paziente affetto da glaucoma e la visione limitata nella parte superiore o nella parte inferiore del campo visivo del partecipante. Nelle prove di "controllo" lo scotoma era assente.

Per i due compiti assegnati sono stati usati i visori Fove0 VR e un prototipo di HTC Vive modificato con telecamere stereoscopiche ZEDmini e si sistema di tracciamento della posizione degli occhi Tobii.

Similmente ai pazienti con glaucoma reale, i partecipanti erano più lenti nell'esecuzione dei compiti quando era presente la compromissione simulata e facevano anche più movimenti della testa e degli occhi. Allo stesso modo, hanno trovato i compiti particolarmente difficili quando la perdita della vista ha oscurato la parte inferiore del loro campo visivo. I risultati hanno anche mostrato come alcune persone sono state in grado di reagire meglio di altre alla medesima menomazione.

"Anche se è impossibile ricreare esattamente come ci si sente ad avere un glaucoma, le nostre scoperte suggeriscono che i simulatori digitali possono almeno permettere alle persone di sperimentare alcune delle sfide che le persone con glaucoma affrontano ogni giorno" ha dichiarato il Dott. Peter Jones, docente presso il Crabb Lab della City University of London, principale referente dello studio. "Ora stiamo lavorando con gli architetti per cercare di capire se i simulatori di perdita della vista possano essere utilizzati per progettare edifici e sistemi di trasporto più accessibili". Altri dettagli si trovano sul blog del Dott. Peter Jones, mentre il software OpenVisSim è scaricabile gratuitamente tramite GitHub.

