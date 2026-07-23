Razzo spaziale cinese Lunga Marcia 3B è stato colpito da un fulmine poco dopo il decollo: una fotografia spettacolare

Nella nottata appena trascorsa è stato lanciato un razzo spaziale cinese Lunga Marcia 3B dallo Xichang Satellite Launch Center per la missione Tianlian-2-06. Durante le prime fasi del decollo un fulmine ha colpito il vettore.

Questa notte (ora italiana) ci sarà un nuovo tentativo di lancio del razzo spaziale prototipale Starship di SpaceX dopo un rinvio per problemi tecnici negli scorsi giorni. Il meteo è attualmente una delle incognite che potrebbero far slittare ulteriormente il decollo. Il meteo è stato un elemento determinante anche durante il lancio di un razzo spaziale cinese Lunga Marcia 3B (chiamato anche LM-3B, CZ-3B) nelle scorse ore.

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Il vettore spaziale, utilizzato per la missione Tianlian-2-06, è stato colpito da un fulmine poco dopo il decollo dal uno dei pad di lancio del Xichang Satellite Launch Center nella provincia dello Sichuan. Gli osservatori presenti in zona hanno potuto realizzare video e una splendida fotografia del razzo spaziale Lunga Marcia 3B che veniva colpito dal fulmine, mentre proseguiva l'ascesa verso lo Spazio.

Un razzo spaziale cinese Lunga Marcia 3B è stato colpito da un fulmine

Si tratta di un evento raro, ma non unico. Ci sono almeno due precedenti importanti noti, che risalgono però a diversi anni fa. Un esempio famoso è avvenuto durante il decollo della missione Apollo 12 (14 novembre 1969). Circa 36,5" dal decollo, il razzo spaziale Saturn V fu colpito da un fulmine mentre si trovava a circa 2000 metri di quota e un secondo fulmine colpì il vettore 52" dal lancio (a circa 4400 metri).

The footage when today's CZ-3B being struck by lightning. via https://t.co/QHUF27I7cI pic.twitter.com/vhYxzl8Q0y — Ace of Razgriz (@raz_liu) July 23, 2026

Il fulmine creò dei disturbi elettrici che avrebbero potuto far fallire la missione, ma il controllore di volo John Aaron verificò che i valori corretti mostrati dal sistema potevano essere ripristinati mettendo il sistema Signal Conditioning Electronics (SCE) sulla sua impostazione ausiliaria.

Un secondo evento si verificò più di recente, alla fine di maggio 2019. Il fulmine colpì un vettore Soyuz-2 che stava decollando dal cosmodromo di Plesetsk per la missione Glonass-M in una giornata nella quale imperversava un temporale. La scarica potrebbe aver impattato fairing e terzo stadio ma la missione venne completata con successo.

Nel caso del razzo spaziale cinese Lunga Marcia 3B, il fulmine ha colpito la zona dei fairing per poi scaricarsi al suolo. Anche la missione Tianlian-2-06 è stata completata con successo, secondo quanto riportato dai media cinesi, con il decollo che è avvenuto alle 2:00 di oggi (ora italiana). Il satellite è dedicato al Tracking and Data Relay Satellite System (TDRSS) cinese per la stazione spaziale cinese Tiangong, per le navicelle con e senza equipaggio e per altri satelliti.

Damn this one is even more crazier than Apollo 12 and that Soyuz-2 that got hit launching at Plesetsk several years ago - the lightning strike actually clearly hit the ground here!https://t.co/horjW1p9wq pic.twitter.com/tqWi9crzNH — Cosmic Penguin (@Cosmic_Penguin) July 23, 2026

La destinazione del satellite Tianlian-2-06 è un'orbita di trasferimento geostazionaria (GTO) e si tratta della sesta missione per un satellite di seconda generazione di tipo TDRSS, la quarta degli ultimi due anni. Queste soluzioni forniscono un supporto indispensabile a diverse missioni con la Cina sta incrementando la sua capacità di comunicazione nello Spazio.

Interessante notare come in un'area di circa 30 km intorno al sito di lancio non fossero segnalati fulmini mezz'ora prima del decollo del vettore Lunga Marcia 3B, ma fosse comunque presente un'estesa copertura nuvolosa che avrebbe interrotto la sequenza di lancio se la missione fosse avvenuta utilizzando i parametri statunitensi.