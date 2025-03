Razzi SpaceX per l'esercito USA: rifornimenti in tutto il mondo in meno di 90 minuti

L'Aeronautica Militare USA sta sviluppando il programma Rocket Cargo Vanguard per utilizzare razzi SpaceX per spedire rifornimenti globalmente in meno di 90 minuti, ma affronta sfide ambientali e di costo.

L'Aeronautica Militare degli Stati Uniti sta per intraprendere un nuovo capitolo nella logistica militare globale con il programma Rocket Cargo Vanguard, che prevede l'utilizzo di razzi SpaceX per trasportare rifornimenti in qualsiasi punto del pianeta in tempi record.

Il programma Rocket Cargo Vanguard

Il programma Rocket Cargo Vanguard è stato concepito per sfruttare la tecnologia dei razzi riutilizzabili di SpaceX per lanciare carichi nello spazio e riportarli sulla Terra in meno di 90 minuti. Insomma, parliamo di un approccio che potrebbe consentire all'esercito di consegnare rifornimenti in qualsiasi parte del mondo con una velocità senza precedenti, superando le limitazioni dei tradizionali mezzi di trasporto aereo e navale.

L'idea di utilizzare razzi per il trasporto di merci non è nuova, ma è stata rafforzata da dichiarazioni di alti ufficiali militari come il generale in pensione Stephen R. Lyons, che nel 2020 ha parlato dell'enorme potenziale di questa tecnologia. "Pensate a spostare l'equivalente di un carico utile di un C-17 ovunque nel mondo in meno di un'ora", ha detto Lyons.

Per testare questa tecnologia, l'Aeronautica Militare ha annunciato piani per costruire due piattaforme di atterraggio su Johnston Island, un'isola remota nel Pacifico. C'è da dire che il progetto deve affrontare rigorosi controlli ambientali, poiché Johnston Island è parte del Pacific Islands Heritage Marine National Monument e ospita specie protette.

L'avviso pubblicato sul Federal Register il 3 marzo segnala l'intenzione di costruire le piattaforme di prova, ma sottolinea che sarà necessario condurre studi approfonditi per valutare l'impatto ambientale. L'Air Force è ottimista sul fatto che questi studi dimostreranno che il progetto non avrà un impatto significativo sull'ecosistema dell'isola, ma i report saranno resi pubblici all'inizio di aprile per consentire un periodo di commento pubblico di 30 giorni.

L'altra sfida cruciale, oltre all'impatto ambientale, è quella dei costi. Infatti, lanciare un razzo nello spazio è estremamente costoso, con un singolo lancio che può raggiungere decine di milioni di dollari.

Non sappiamo cosa ci rivelerà il futuro, ma come ha affermato il generale in pensione John Raymond, "Rocket Cargo modificherà radicalmente il panorama della logistica rapida, collegando il materiale ai combattenti congiunti in una frazione del tempo che ci vuole oggi".